네덜란드 엑셀시오르 윤도영, 3경기 만에 유럽 무대 데뷔골

▲ 윤도영 네덜란드 엑셀시오르 로테르담 프로축구선수

네덜란드 프로축구 엑셀시오르에서 뛰는 18살 유망주 윤도영이 유럽 무대 데뷔 3경기 만에 처음으로 골 맛을 봤습니다.윤도영은 네덜란드 위트레흐트의 스타디온 할헌바르트에서 열린 위트레흐트와의 2025-2026 네덜란드 에레디비시 3라운드 원정 경기에서 팀이 4대 0으로 끌려가던 후반 38분 만회 골을 넣었습니다.윤도영이 유럽 프로축구 무대에 데뷔해 3경기 만에 기록한 첫 골입니다.K리그1 대전에서 활약하던 윙어 윤도영은 올해 3월 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 브라이턴 앤드 호브 앨비언과 계약이 발표됐습니다.출전 경험을 쌓고자 네덜란드 1부 승격 팀인 엑셀시오르로 우선 한 시즌 임대된 가운데 지난달 본격적으로 유럽 생활을 시작했습니다.이달 초 네이메헌과의 리그 1라운드부터 교체로 나선 윤도영은 이번 경기에서도 후반 31분 산체스 페르난데스 대신 투입돼 3경기 연속 출전 기회를 얻었습니다.그리고 약 7분 만에 첫 골까지 터뜨렸습니다.동료 부스의 중거리 슛이 상대 골키퍼에 막혀 나오자 흐른 공을 왼발로 밀어 넣어 골 그물을 흔들었습니다.엑셀시오르는 윤도영의 골이 나오기 전 이미 옌센에게 2골을 허용하는 등 4골을 얻어맞으며 위트레흐트에 4대 1로 완패했습니다.리그 개막 이후 3연패에 빠져 최하위에 머물렀습니다.후반 막판 프리킥 상황에서 왼발 슛이 골대를 맞히며 멀티 골 기회를 놓친 윤도영은 경기 후 축구 통계 전문 사이트 풋몹 평점에서 엑셀시오르 선수 중 가장 높은 7.2점을 받았습니다.(사진=연합뉴스)