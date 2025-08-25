중학생 탁구천재 이승수, 유럽 스매시 15세 이하 남자단식 정상

이미지 확대하기

▲ WTT 유럽 유스 스매시 U-15 남자단식에서 우승한 이승수

중학생 탁구 천재 이승수가 월드테이블테니스(WTT) 유럽 유스 스매시 2025에서 15세 이하 남자단식 정상에 올랐습니다.이승수는 스웨덴 말뫼에서 열린 대회 남자단식 결승에서 중국의 줘관홍에게 극적인 4대 3 역전승을 낚았습니다.이로써 이승수는 세계 정상급의 남녀 탁구 기대주들이 출전한 유럽 유스 스매시 U-15 남자단식 우승을 차지했습니다.이승수는 1, 2, 3게임을 내리 내주며 게임 스코어 3대 0으로 몰려 패색이 짙었지만,4게임을 7대 5로 잡고 추격을 시작한 뒤 5, 6, 7게임을 모두 승리하며 짜릿한 역전 우승을 완성했습니다.14세인 이승수는 19세 이하 남자단식에도 출전했지만, 준결승에서 인도의 안쿠르 바타차르지에 4대 0으로 져 결승에 오르지 못했습니다.여자 기대주 허예림은 19세 이하 여자단식 결승에서 중국의 친위쉬안에게 4대 1로 역전패해 준우승했습니다.허예림은 15세 이하 여자단식에서도 결승 상대인 중국의 주취휘에게 4대 1로 덜미를 잡혀 우승을 놓쳤습니다.(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)