전국 곳곳에 비·소나기…무더위 당분간 계속

최고운 기자
작성 2025.08.25 05:49 조회수
월요일인 오늘(25일)도 무더위가 이어지는 가운데 전국 대부분 지역에 비나 소나기가 예보됐습니다.

오늘 새벽부터 인천·경기 서해안과 충남 서해안, 전라 서해안에서 비가 시작돼 오전에 그 밖의 수도권과 충남권, 오후부터 강원 내륙·산지와 충북, 그 밖의 전라권으로 확대되겠습니다.

내일까지 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기·서해5도가 30∼80㎜, 강원 내륙과 산지 대전·세종·충남·충북·광주·전남·전북은 20∼60㎜입니다.

제주도에는 오후까지, 경상권에는 오후부터 저녁 사이 5∼40㎜의 소나기가 예보됐습니다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠습니다.

인천과 경기 북부와 서해5도에는 오후에 시간당 30㎜ 안팎, 밤부터 시간당 30∼50㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있어서 안전사고에 유의해야 합니다.

낮 최고 기온은 31~37℃로 서울 33 강릉 35 대전 34 광주 33 대구 35℃ 등입니다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
