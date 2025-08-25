1. 이 대통령 워싱턴 도착…내일 새벽 한미정상회담



일본 방문 일정을 마친 이재명 대통령이 오늘(25일) 새벽 미국 워싱턴 DC에 도착했습니다. 내일 새벽 열릴 한미 정상회담에서는 주한미군의 역할 변화와 통상 현안이 의제로 다뤄질 예정입니다.



2. 한덕수 구속영장 청구…전직 총리 첫 구속 기로



내란 특검팀이 한덕수 전 국무총리에게 '내란 우두머리 방조' 등 6개 혐의를 적용해 구속영장을 청구했습니다. 특검팀은 대통령의 독주를 견제해야 할 총리가 불법 계엄을 막지 못하고 방조했다고 판단했습니다.



3. '노란봉투법' 본회의 통과…'상법 개정안' 상정



하청 노동자에 대한 원청의 책임을 강화하는 내용을 포함한 이른바 '노란봉투법'이 국회 본회의를 통과했습니다. 소액주주 권한을 강화하는 2차 상법 개정안도 오늘 국회를 통과할 전망입니다.



4. 내일까지 전국에 비…인천·경기 북부 최대 100㎜



무더위가 계속되는 가운데 오늘 서쪽 지역을 시작으로 내일까지 전국에 비가 내리겠습니다. 인천-경기 북부는 최대 100mm 이상, 서울에도 80mm의 큰비가 내리겠습니다.