'하마터면'…수도권순환선 터널서 자전거 타던 70대 경찰에 구조

▲ 고속도로 터널서 구조

길을 잃고 고속도로 터널까지 진입해 자전거를 타던 70대 남성이 경찰에 의해 구조됐습니다.경찰에 따르면 지난달 30일 오전 8시 50분 수도권제1순환고속도로 수락산터널 구리 방면에서 70대 남성 A 씨가 자전거를 끌고 걸어가는 모습을 경기북부경찰청 기동순찰대가 발견했습니다.CCTV 영상과 112신고 내용 등을 종합하면 A 씨는 고속도로 구간에서 자전거를 탄 채 상당한 거리를 이동한 것으로 파악됐습니다.당시 남양주 근무지로 이동 중이던 기동순찰대 소속 직원 6명은 즉시 차량을 세웠습니다.고령의 A 씨가 좁은 터널 갓길을 따라 아슬아슬하게 이동하는 것을 보고 자칫 대형 사고로 이어질 수 있다는 판단에서였습니다.A 씨가 터널 열기로 땀을 많이 흘리며 지쳐 보여 경찰은 급히 생수를 제공하고 주변 교통을 통제했습니다.A 씨는 경찰에 "운동 삼아 자전거 타고 나왔는데 길을 잃었다. 죄송하다"고 말한 것으로 전해졌습니다.경찰은 고속도로 관리단과 협력해 터널 내 안전을 확보한 뒤 자전거를 순찰차에 실어 A 씨를 서울 노원구 인근 자택까지 데려다줬습니다.경찰은 A 씨에게 도로교통법 위반(통행금지 장소 진입)으로 범칙금 3만 원을 부과했습니다.경찰 관계자는 "차량 흐름이 빠른 고속도로에서는 자전거 등 이륜차의 통행이 전면 금지돼 있어 주의가 필요하다"며 "큰 사고로 이어지지 않아 그나마 다행"이라고 말했습니다.(사진=경기북부경찰청 제공, 연합뉴스)