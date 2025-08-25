수류탄 던져본 8세 소년…어린이 군사훈련 시키는 러시아

우크라이나와 전쟁을 벌이면서 어린 학생들을 상대로 군 복무 선전 활동을 강화하고 있는 러시아에서 어린이가 실제로 참여하는 군사훈련 캠프도 횡행하는 것으로 전해졌습니다.



로이터 통신은 22일(현지시간) 8세 소년에게까지 수류탄 투척 훈련을 시키는 러시아의 군사체험 캠프 현장을 소개했습니다.



전날 러시아 남부 돈강에 위치한 훈련장에는 8∼17세 아이 83명이 모여 우크라이나전 참전용사 출신 교관들의 지휘 아래 행군에 나섰습니다.



대부분은 적의 눈에 잘 띄지 않도록 색과 무늬가 얼룩덜룩하게 디자인된 위장 군복을 입고 있었고, 진짜 무기와 장난감 무기를 섞어 들고 훈련에 임했습니다.



아이들은 실전에 임한 듯이 모래사장과 얕은 물가에서 배를 땅에 대고 기어가는 포복 훈련도 수행했습니다.



가장 어린 참가자인 8세 이반 글루셴코는 '가장 기억에 남는 훈련이 무엇이냐'는 질문에 즉각적으로 "수류탄을 던져본 것"이라고 답했습니다.



이반보다 나이가 많은 안톤은 "내가 왜 여기 있냐고요? 나의 미래를 군 복무에 걸고 싶다. 조국을 위해 복무하고, 마지막 순간까지 내 사명에 충성할 것"이라고 외쳤습니다.



다비드라는 참가자는 '행군'을 통해 자신의 한계를 시험해볼 수 있었다면서 "내 의지력이 얼마나 강한지 알게 해줬다"고 강조했습니다.



훈련이 끝나자 몇몇 아이들은 흥분으로 들떠 있었다고 로이터는 전했습니다.



참가자들은 우크라이나 국경과 가까운 로스토프 지역의 코사크족이 운영하는 생도 그룹의 일원이었습니다.



로이터는 러시아 당국이 이런 훈련이 건강한 애국심을 심어주고 전쟁으로 훼손된 국가적 회복력을 키우는 데 기여한다고 보고 있으며, 이런 군사훈련 캠프도 어린이에게 군 복무에 필요한 기술을 교육하는 광범위한 추세에 따른 것이라고 전했습니다.



교관 중 한 명인 알렉산드르 쇼핀은 "이런 행군에 참여한 게 이번이 처음은 아니다"라면서 "아이들에게 내 경험을 전할 수 있어서 좋다. 그들이 어떻게 가족으로 단결되는지 볼 수 있다"고 말했습니다.



그는 우크라이나 전쟁에서 상처를 입고 현재 수술을 기다리는 중이며, 그의 딸도 훈련에 참여 중이었습니다



그는 딸이 힘들어하긴 했지만 훈련을 즐겼다면서 "애국심 훈련은 매우 중요하다. 그들은 뒷골목에서 시간을 보내고 싶어 하지 않는다. 그들은 여기서 훨씬 더 즐겁다"고 강조했습ㄴ다.



하지만 아동권리 보호단체의 생각은 다릅니다.



러시아의 우크라이나 침공 후 강화된 '학교의 군사화'를 견제하고 실상을 조사하는 단체인 '네 노르마'는 청소년에게 군대식 훈련을 시키고 학교에서 무기 사용법과 군사 드론 제작법을 가르치는 것은 일종의 '세뇌와 선전'이라고 비판했습니다.



(사진=로이터, 연합뉴스)