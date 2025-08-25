뉴스

한라산 정상 데크 밑 19년간 탐방객 버린 쓰레기 한가득

유영규 기자
작성 2025.08.25 05:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
한라산 정상 데크 밑 19년간 탐방객 버린 쓰레기 한가득
▲ 지난 21일 제주 한라산 정상 백록담 동능 데크 정비사업을 위해 데크를 철거한 뒤 나온 쓰레기를 작업자들이 수거하고 있다.

제주 한라산 정상부의 데크를 뜯어내자 그 아래서 탐방객들이 버리고 간 쓰레기가 무더기로 나왔습니다.

22일 한라산국립공원관리소에 따르면 전날부터 한라산 정상 백록담 동능에 설치돼 있는 데크 정비를 위해 나무 데크를 철거하기 시작했는데, 그 과정에서 쓰레기가 다량 발견됐습니다.

관리소는 데크를 걷어냄과 동시에 발견되는 쓰레기들을 수거했습니다.

쓰레기 종류는 페트병, 과자 봉지, 비닐, 핫팩 등 다양했습니다.

이 데크는 탐방객 편의 등을 위해 2006년에 설치된 것으로, 탐방객들은 이곳에서 간식이나 음료를 섭취하며 잠시 휴식을 취하곤 합니다.

그동안 부분적으로 보수가 이뤄진 적은 있지만 전면 교체하는 건 이번이 19년 만에 처음입니다.

관리소는 탐방객들에게 쓰레기를 반드시 되가져가도록 당부하고 있지만, 데크 틈 사이로 쓰레기를 버리는 등 일부 탐방객의 몰지각한 행동으로 오랜 세월 쓰레기가 쌓인 것입니다.

한라산 정상부 쓰레기 문제는 이미 심각성이 알려져 있습니다.

지난해 11월에는 한라산국립공원관리소가 직원 등 20여 명을 동원해 총 1.5t을 수거하기도 했습니다.

관리소는 오는 10월 말까지 데크 총 572㎡를 세 구간으로 나눠 정비작업을 진행하면서 쓰레기도 수거할 계획입니다.

관리소 관계자는 "일단 어제 하루 작업을 한 것이라 아직 정확한 수거량은 파악되지 않았다"며 "쓰레기는 정비 공사를 위해 계약한 헬기로 산 아래로 내릴 계획"이라고 전했습니다.

(사진=제주도 세계유산본부 한라산국립공원관리소, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지