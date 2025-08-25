한라산 정상 데크 밑 19년간 탐방객 버린 쓰레기 한가득

▲ 지난 21일 제주 한라산 정상 백록담 동능 데크 정비사업을 위해 데크를 철거한 뒤 나온 쓰레기를 작업자들이 수거하고 있다.

제주 한라산 정상부의 데크를 뜯어내자 그 아래서 탐방객들이 버리고 간 쓰레기가 무더기로 나왔습니다.22일 한라산국립공원관리소에 따르면 전날부터 한라산 정상 백록담 동능에 설치돼 있는 데크 정비를 위해 나무 데크를 철거하기 시작했는데, 그 과정에서 쓰레기가 다량 발견됐습니다.관리소는 데크를 걷어냄과 동시에 발견되는 쓰레기들을 수거했습니다.쓰레기 종류는 페트병, 과자 봉지, 비닐, 핫팩 등 다양했습니다.이 데크는 탐방객 편의 등을 위해 2006년에 설치된 것으로, 탐방객들은 이곳에서 간식이나 음료를 섭취하며 잠시 휴식을 취하곤 합니다.그동안 부분적으로 보수가 이뤄진 적은 있지만 전면 교체하는 건 이번이 19년 만에 처음입니다.관리소는 탐방객들에게 쓰레기를 반드시 되가져가도록 당부하고 있지만, 데크 틈 사이로 쓰레기를 버리는 등 일부 탐방객의 몰지각한 행동으로 오랜 세월 쓰레기가 쌓인 것입니다.한라산 정상부 쓰레기 문제는 이미 심각성이 알려져 있습니다.지난해 11월에는 한라산국립공원관리소가 직원 등 20여 명을 동원해 총 1.5t을 수거하기도 했습니다.관리소는 오는 10월 말까지 데크 총 572㎡를 세 구간으로 나눠 정비작업을 진행하면서 쓰레기도 수거할 계획입니다.관리소 관계자는 "일단 어제 하루 작업을 한 것이라 아직 정확한 수거량은 파악되지 않았다"며 "쓰레기는 정비 공사를 위해 계약한 헬기로 산 아래로 내릴 계획"이라고 전했습니다.(사진=제주도 세계유산본부 한라산국립공원관리소, 연합뉴스)