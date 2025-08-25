멈춰달라 애원하는데 또래 뺨 계속 때린 '촉법' 중학생 송치

▲ 사건 당시 모습

폭행을 멈춰달라는 애원에도 또래의 뺨을 계속해서 때린 중학생과 범행을 부추긴 고등학생이 각각 가정법원과 검찰에 넘겨졌습니다.인천 연수경찰서는 폭행과 특수협박 혐의를 받는 중학생 A(14)양을 인천가정법원에 송치했다고 22일 밝혔습니다.경찰은 또 폭행 방조 혐의로 고등학생인 B군을 불구속 입건해 검찰에 송치했습니다.A양은 지난해 11월 인천시 연수구 한 아파트 주차장에서 또래인 중학생 C양의 뺨을 7차례 때리고 흉기로 위협한 혐의 등을 받고 있습니다.B군은 당시 현장에서 A양의 범행을 적극적으로 부추기는 등 폭행을 방조한 혐의를 받습니다.경찰은 범행 당시 13살이던 A양이 만 10세 이상 14세 미만인 촉법소년(형사미성년자)이라 가정법원 소년부로 송치하기로 했습니다.촉법소년은 감호 위탁, 사회봉사 명령, 보호관찰, 소년원 송치 등 1∼10호의 보호처분을 받습니다.경찰은 당시 폭행 장면을 촬영한 고등학생은 범행에 적극적으로 가담하지 않은 것으로 보고 혐의없음으로 불송치 결정했습니다.경찰은 폭행 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 인물을 특정하기 위해 인스타그램 등을 상대로도 수사를 벌였으나 신원을 확인하지 못해 관련 수사를 중지하기로 결정했습니다.경찰은 지난 5월 2일 "학교폭력 영상이 SNS에 올라왔다"는 신고를 받은 뒤 A양과 폭행 방조범, 영상 촬영자·유포자 등을 상대로 수사를 벌였습니다.당시 SNS에는 '인천 송도 11년생 학폭 영상'이라는 제목의 1분 39초짜리 동영상이 A양과 C양의 얼굴이 고스란히 노출된 상태로 게시됐습니다.영상에는 C양이 "미안해. 그만해 달라"며 폭행을 멈춰달라고 애원하는데도 A양이 계속해 뺨을 때리는 모습이 담겼습니다.C양은 폭행 직후 신고하지 않았다가 영상이 SNS에 올라오자 A양과 촬영 학생을 신고한 것으로 전해졌습니다.온라인에서 빠른 속도로 확산한 해당 영상의 댓글에는 가해자 이름과 연락처는 물론 피해자의 신원까지 노출되며 논란이 일었습니다.경찰은 2차 피해를 최소화하기 위해 방송통신심의위원회에 영상 삭제를 요청하고 최초 유포 동영상을 비롯한 대부분의 영상을 지울 수 있도록 조치했습니다.경찰 관계자는 "영상 게시자를 특정하는 데 어려움이 있어 수사 중지 결정을 했다"며 "폭행 현장을 구경하던 다른 아이들은 범행에 적극적으로 가담했다고 볼 수 없어 입건하지 않았다"고 말했습니다.(사진=SNS 갈무리, 연합뉴스)