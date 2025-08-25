삼악산 20ｍ 절벽 추락사고…소방, 줄 하나에 몸 맡겨 구조

▲ '트라우마 세이버' 인증받은 119 특수대응단 항공구조대원들

강원특별자치도소방본부는 22일 중증 응급환자의 생명을 구한 119 특수대응단 항공구조대원 2명에게 트라우마 세이버를 수여했습니다.강원소방에 따르면 지난 3월 15일 오전 11시 50분 춘천시 남산면 삼악산 인근에서 약 20ｍ 절벽 아래로 A 씨가 추락했습니다.현장은 절벽인 데다 급경사인 탓에 지상 접근이 불가능했고 헬기 역시 세심한 조종이 필요한 험준한 지형이었습니다.악조건 속에서 119 특수대응단 소속 심 모 소방위와 김 모 소방장은 인양 장치인 호이스트를 이용해 A 씨에게 접근, 상태를 신속히 평가하고 산소투여와 경추 고정 등 응급처치를 실시했습니다.이후 A 씨는 헬기로 안전하게 옮겨져 원주 기독병원에서 치료받고 회복했습니다.김승룡 도 소방본부장은 "험준한 현장에서 소중한 생명을 지켜낸 두 대원의 헌신에 깊은 감사와 자부심을 느낀다"며 "앞으로도 도민이 안심할 수 있는 안전망을 굳건히 지켜달라"고 말했습니다.한편 트라우마 세이버는 중증외상 환자에게 신속하고 정확한 응급처치를 실시해 생명을 구하고, 구조한 환자가 퇴원 후 또는 증상 발생 3개월 이후에도 정상적인 생활이 가능한 경우 주어지는 인증서입니다.(사진=강원특별자치도소방본부 제공, 연합뉴스)