조국 "'고기 먹고 된장찌개 영상' 비방 해괴…돼지 눈엔 돼지만"

유영규 기자
작성 2025.08.25 04:49 조회수
조국 "'고기 먹고 된장찌개 영상' 비방 해괴…돼지 눈엔 돼지만"
▲ 조국 전 대표가 올린 된장찌개

조국 전 조국혁신당 대표는 23일 이른바 된짱찌개 영상 논란과 관련, "부처님 말씀 중에 돼지 눈에 돼지만 보인다는 말이 있다"고 말했습니다.

조 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 "고기 먹은 것을 숨기고 된장찌개 영상을 올렸다고 비방하는 해괴한 분들이 있다"면서 이같이 밝혔습니다.

앞서 조 전 대표는 광복절 특사로 출소한 지난 15일 자신의 소셜미디어(SNS)에 된장찌개가 끓는 영상과 함께 '가족 식사'라는 글을 올렸습니다.

이후 동영상에 나온 된장찌개가 고급 한우전문점에서 고기를 먹은 뒤에 후식으로 제공되는 메뉴라는 것이 알려지면서 조 전 대표가 '위선적으로 서민 코스프레를 했다'는 등의 비판이 보수 진영에서 나왔습니다.

조 전 대표는 이후 "사위가 고깃집을 예약해 사줬다"고 해명했습니다.

조 전 대표는 전날 라디오 인터뷰에서도 "가족과 밥 먹는 사진을 올렸는데 그걸 가지고 일부 사람들이 '고기를 먹은 걸 숨기고 된장찌개를 올렸다' 얘기하는데, 너무 괴상한 비방이다"이고 말했습니다.

(사진=조국 전 대표 페이스북 동영상 캡처, 연합뉴스)
