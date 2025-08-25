박지원, 호남 찾는 조국에 "성급하면 실패…소탐대실 안 돼"

▲ 더불어민주당 박지원 의원

더불어민주당 박지원 의원은 특별사면 후 광폭 행보를 보이는 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 호남 방문 일정을 잡자 어제(24일) "성급하면 실패한다. 소탐대실하면 안 된다"고 조언했습니다.박 의원은 이날 페이스북에 "호남에서 기초단체장과 지방의원 몇 석을 확보한다고 혁신당이 민주당이 되는 것은 아니다. 여기에 만약 광역단체장도 출마시킨다면 결과는 뻔하고 언론은 분열로 분석하리라 판단한다"며 이같이 적었습니다.박 의원은 "호남에서는 민주당 1당보다는 견제와 경쟁으로 민주당이 더 잘하기를 바라는 열망이 있음을 부인하지는 않는다"며 "호남은 민주당이나 조국혁신당을 같은 시각으로 본다는 것"이라고 말했습니다.이어 "일부 혁신당원들이 호남 공략을 조 전 대표에게 촉구하는 것으로 알고 있다"며 "조 전 대표에게 요청한다. 신중해야 한다. 선거는 가깝지 않고 상당 기간 후이고, 그사이 많은 변수도 있다"고 강조했습니다.조 원장은 26일부터 2박 3일 일정으로 광주와 전남, 전북을 방문할 예정입니다.