미국 도착 강훈식, '정상회담 난관?' 질문에 "총력 다한다고 이해해달라"

▲ 강훈식 대통령 비서실장이 24일(현지시간) 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항에 도착해 질문에 답하고 있다.

강훈식 대통령 비서실장은 한미 정상회담을 하루 앞둔 현지시간 24일 "(정상회담을 위한 협상이) 난관이라는 표현보다는 총력을 다하고 있다고 이렇게 이해해주는 게 더 옳은 표현"이라고 말했습니다.강 실장은 이날 미국을 방문, 워싱턴DC 인근 덜레스국제공항에서 특파원들과 만난 자리에서 '3실장 (비서실장·정책실장·안보실장)이 모두 오는 게 이례적인데, 난관에 봉착한 것인가'라는 질문에 이같이 답했습니다.강 실장은 수지 와일스 백악관 비서실장과 만날 예정인지, 마지막 쟁점이 무엇인지에 관한 질문에는 "끝나고 말씀드리겠다"고만 언급했습니다.정상회담 전까지 일정이나 의제 등을 조율하고 왔느냐는 물음에는 "조율 없이 왔겠나"라면서 "아니라고 하는 것도 문제인 것 같다"고 답했습니다.강 실장은 "이번 한미 정상회담은 매우 중요하다. 그리고 민과 관이 한마음 한뜻으로 한미 정상회담 성공을 위해서 노력하고 있다"면서 "한 사람이라도 더 만나고 한 마디라도 더 설득할 수 있다면 마땅히 와서 제 역할과 도리를 해야 되겠다고 생각"해서 미국을 전격 방문하게 됐다고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)