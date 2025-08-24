용인 오피스텔서 여성 보복살해한 30대 남성 구속…"도주 우려"

▲ 용인 오피스텔 여성 피살사건 피의자 영장실질심사

경기 용인시의 오피스텔 주차장에서 30대 여성을 살해한 뒤 달아났던 30대 남성이 구속됐습니다.수원지법 오창민 부장판사(당직법관)는 오늘(24일) 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 (보복살인 등) 혐의를 받는 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 구속영장을 발부했습니다.오 판사는 "도주의 우려가 있다"고 영장 발부 사유를 판시했습니다.A 씨는 지난 21일 새벽 2시 40분쯤 용인시 수지구의 오피스텔 지하 주차장에서 지인 관계인 30대 중국 국적 여성을 미리 준비한 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있습니다.범행 직후 A 씨는 렌터카를 이용해 강원 홍천군으로 이동한 뒤 같은 날 새벽 4시쯤 한 학교 앞에 차를 버리고 야산으로 달아났습니다.경찰은 체취증거견을 동원한 수색 끝에 사건 발생 30여 시간 만인 그제 오전 8시 50분쯤 차량 발견지점에서 2㎞ 떨어진 지점에서 A 씨를 발견해 체포했습니다.A 씨는 피해자가 일하던 가게의 손님으로, 피해자가 지난 5월 "A 씨로부터 범죄 피해를 봤다"며 자신을 신고하자 이에 대한 보복으로 살해할 계획을 세운 뒤 범행을 저지른 것으로 파악됐습니다.A 씨는 영장실질심사를 받기 위해 유치장을 나서며 '피해자에게 할 말 없느냐', '혐의를 인정하느냐'는 취재진 질문에 "죄송하다"고만 답했습니다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 A 씨에 대한 신상 공개 위원회 개최 및 사이코패스 검사 실시 여부를 검토할 예정입니다.(사진=연합뉴스)