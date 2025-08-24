"전 연인 고통이 곧 쾌감" 마약 중독자 뇌처럼 돌변 [이과적 사고]

국내 교제폭력 신고 건수는 2020년 4만 9천 건에서 2024년 8만 8천 건으로 4년 만에 80% 가까이 증가했습니다.



단순히 신고 건수만 늘어난 게 아니라, 살인과 살인미수로 이어진 사례는 같은 기간 228건에서 555건으로 2배 넘게 늘어 잔혹성은 더 심각해졌습니다.



교제폭력을 뇌과학으로 분석해 보겠습니다.



일본 도쿄대가 엄마 13명에게 아기의 동영상을 보여주면서 뇌기능 MRI를 촬영했고요, 영국 런던대는 사랑에 빠진 청년 17명에게 연인의 사진을 보여주면서 역시 뇌기능 MRI를 촬영했습니다.



엄마의 뇌에는 공감, 돌봄 영역이 활성화됐습니다.



그런데 연인을 대하는 청년의 뇌에는 도파민 보상 회로, 마약이나 도박처럼 쾌감을 추구하는 영역이 활성화됐습니다.



모성애와 달리 연인에 대한 사랑은 중독성이 자리 잡고 있는 겁니다.



이 중독성은 연인과 결별하면 대부분의 사람들에게는 약해지는 게 확인됐습니다.



하지만, 일부에서는 오히려 더 강화돼서 사랑의 병적 중독 상태에 빠집니다.



이렇게 되면 마약 중독자의 뇌처럼 변하는데 마약을 얻기 위해 물불을 안 가리는 것처럼, 연인에 대한 쾌감을 추구하기 위해 스토킹과 폭력도 서슴지 않게 되는 겁니다.



그런데 이때 피해자가 괴로워하면 그걸 쾌감으로 느낍니다.



스스로 교정되기 어렵습니다.



최근 이탈리아 연구팀이 대학생 300여 명을 대상으로 교제폭력의 심리 상태를 분석한 건데요, 복잡해 보이지만 간단하게 말하면 사랑의 병적 중독 상태의 핵심은 '두려움형 집착'입니다.



이걸 쉽게 이야기하면 '겁쟁이의 질척거림'입니다.



3대 전조 증세가 있는데요, 누가 보더라도 과도하게 연락합니다.



또 연애하느라 학업, 일, 가족 관계가 죄다 무너지는 관계 불균형이 있고요, 그리고 연인에 대해 극단적으로 의존합니다.



학계가 제시한 예방법 살펴보겠습니다.



가장 중요한 예방 개념은 '경계 설정'인데, 연인이 싫다고 하는 것을 경계선으로 설정하고, 자꾸 강요해서 그 선을 넘으려고 한다면 전문적인 상담을 받아야 합니다.



피해자 입장에서는 더 단호하고 신속한 대처가 필요합니다.



"이별하면 죽거나 죽이겠다" 이렇게 극단적인 위협 발언이 나오거나 스토킹 같은 집착적 행동이 2번 이상 나온다면 가족과 주변인에게 알리고 경찰 신고도 고려해야 합니다.



무엇보다 교제폭력은 우리 사회가 단호히 대응해야 할 병적 중독이고 범죄라는 분명한 인식이 필요합니다.



(영상편집 : 박진훈, 디자인 : 김한길)