개 식용 막자 몰렸는데…싼값에 손님들 뒤통수 친 식당

찜통더위 속에 보양식 찾는 분들도 많습니다. 이틈을 노려 해외에서 싸게 들여온 오리와 염소 고기를 국산으로 속여 판 업체와 식당들이 대거 적발됐습니다.



국내산 염소고기를 판다는 충남 지역의 한 식당, 그런데 단속반원이 주방에서 찾은 고기는 국산이 아니었습니다.



[호주산 맞죠? (그건 호주산이에요.) 호주산 한 마리요? (네, 14kg.) 한 달에 몇 번 구입하세요? (…….)]



경기 안양의 한 육가공업체도 마찬가지입니다.



돼지 목전지 포장비닐에 미국산 표기가 선명하지만, 이 고기로 만든 고추장 주물럭에는 원산지가 국내산으로 돼 있습니다.



[(삼겹살 나오면 삼겹살도 썼고 하거든요, 아침에.) 국산하고 같이 쓰신 거예요? (네네.)]



농산물품질관리원은 지난 한 달간 집중 단속을 벌여 위반업체 329곳을 적발했습니다.



호주산 염소 고기를 국내산으로 판매하다 적발된 한 식당의 경우, 적발된 양이 3.5t이나 됐습니다.



이번 단속에서 확인된 원산지 위반 품목은 오리고기가 161건으로 가장 많았고, 돼지고기 88건, 염소 고기 42건 순이었습니다.



특히 호주산과 중국산이 대부분인 염소와 오리 고기는 지난해보다 적발 건수가 크게 늘었습니다.



지난해 2월부터 단계적으로 시행되고 있는 이른바 '개식용종식법'으로 대체 보양식 수요가 늘면서 위반 업장도 급증한 것으로 분석됩니다.



[박홍진/농산물품질관리원 원산지관리과장 : 국내산에 비해서 수입산이 흑염소 같은 경우 3배에서 4배 정도, 오리 훈제의 경우 2배 정도 가격이 저렴하기 때문에….]



염소고기와 오리고기는 지난해부터 수입량이 크게 늘어 올 상반기 수입량이 이미 2년 전 수입량에 육박하거나 앞지른 상황입니다.



농산물품질관리원은 원산지 허위 표시 업체 103곳을 형사 입건하고, 미표시 업체 226곳에 대해서는 과태료를 부과했다며, 추석 성수품에 대한 단속도 강화할 예정이라고 밝혔습니다.



