뉴스

[속보] 내란특검, 한덕수 구속영장 청구…내란 방조 혐의

한성희 기자
작성 2025.08.24 17:57 수정 2025.08.24 18:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
[속보] 내란특검, 한덕수 구속영장 청구…내란 방조 혐의
▲ 한덕수 전 국무총리

내란 특검팀이 12·3 비상계엄과 관련해 한덕수 전 국무총리에 대한 구속영장을 청구했습니다.

조은석 내란 특검팀은 오늘(24일) 오후 내란 우두머리 방조와 허위 공문서 작성 혐의 등을 적용해 한 전 총리에 대한 구속영장을 청구했습니다.

헌정 사상 전직 국무총리에 대한 구속영장이 청구된 것은 이번이 처음으로, 앞서 한 전 총리는 어제까지 3차례 강도 높은 피의자 조사를 받았습니다.

특검팀은 대통령의 '제1 보좌기관'인 국무총리로서 한 전 총리가 윤석열 전 대통령의 위법한 비상계엄 선포를 막지 못하고, 오히려 계엄의 외관적 정당성을 확보하려는 역할을 했다고 판단했습니다.

또 사후 계엄 선포문에 거부하지 않고 서명했다가 이를 폐기하도록 지시하는 등 위법·위헌적인 계엄을 '방조'했다는 것이 특검 시각입니다.

특검팀은 한 전 총리가 윤 전 대통령으로부터 계엄 문건을 받았으면서도 받지 않았다고 국회와 탄핵심판에서 위증한 점, 허위 문서 작성 과정에도 관여한 점 등을 들어 증거 인멸의 우려도 있다고 보고 있습니다.

한 전 총리에 대한 구속 심사는 이번 주 초 서울중앙지법에서 열릴 예정입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지