[취재파일] "SNS까지 뒤져본다"…미국 거주·취업 때 '반미 정서' 심사

소셜미디어 정보 '이념 검증'에 본격 활용

이미지 확대하기

"반미 이념자에게 특혜 없다"…기준은 '모호'

"미국 거주·취업은 권리가 아니라 특혜"

"미국을 증오하고 반미 이념을 퍼뜨리는 이들에게 특혜를 줄 수 없다"

과거의 '이념 배제', 디지털 시대에 부활

이미지 확대하기

국무부는 별도 트랙…5,500만 명 '상시 재심사' 가동

부적격 징후가 확인되면 비자 취소가 가능하며, 미국 내 체류 중인 경우엔 추방으로 이어질 수 있다.

'도덕성' 잣대도 확대…주관적 해석 논란 증폭

이미지 확대하기

△사회적으로 바람직하지 않은 행동 여부

[참고]

USCIS(국토안보부 산하): 이민 '혜택' 신청자 대상 재량 심사 강화, 기존 수집 SNS 정보를 반미 성향 검증에 본격 활용 → 승인/거부 판단

국무부: 기존 비자 소지자 5,500만 명 상시 재심사(continuous vetting), 별도 트랙으로 운영 → 비자 취소·입국 불허

DHS/ICE: 미국 내 체류 중 '부적격' 확정 시 추방 집행 절차

캠퍼스 공포…6,000건 학생 비자 취소의 충격과 여파

이미지 확대하기

[참고]

CPT (Curricular Practical Training)

: 학기 중 전공과 연계된 인턴십·실습 프로그램.

OPT (Optional Practical Training)

: 졸업 전후 최대 12개월 동안 전공 관련 분야에서 취업할 수 있는 제도.

STEM 전공자는 24개월 추가 연장이 가능해 최대 36개월까지 체류·취업 가능.

전문가들 "자의적 해석 우려…표현의 자유 위축"

'침묵의 나선'이 시작됐다

이미지 확대하기

미국이 이민 신청자들의 소셜미디어를 '반미 성향(anti-Americanism)' 가려내기에 본격 활용하는 전면적 이념 검증에 나섰다. 트럼프 행정부가 19일 발표한 새 이민 정책 지침은 재량 심사가 필요한 각종 이민 혜택(영주권·시민권 등)에 '반미 성향' 판단을 본격 반영하겠다는 것이다.더 충격적인 건 국무부가 별도 트랙으로 유효 비자 소지자 5,500만 명 전원을 상시 재심사하고 있다는 점이다. 이미 합법적으로 입국한 외국인도 언제든 비자 취소나 추방 위험에 노출된다.2019년부터 비자 신청자에게 최근 5년간의 소셜미디어 계정 제출을 의무화했는데, 이번 지침은 이렇게 축적된 데이터를 이 검증에 본격 반영한다.월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 국토안보부 산하 이민국(USCIS)은 장기 체류 희망자의 비자·영주권 심사에서 SNS에가 있는지 살피라고 심사관에 지시했다. 매슈 트레게서 USCIS 대변인은라며고 밝혔다.. 다만 USCIS와 국무부는으로 검토한다는 점을 강조하고 있다.이번 지침은 냉전기 이민·국적법(1952, 매캐런–월터법)을 연상시킨다. 당시 법은 공산주의나 무정부주의 단체에 소속된 사람들의 시민권 취득을 막는 등 '이념 검증'을 제도화했다. 그러나 1990년 이민법 개정으로 이런 이념 검증 조항 대부분은 폐지·축소됐다. 이후 입국·체류 심사의 무게 중심은 테러 연계나 안보 위협 여부로 옮겨졌다.따라서 지금 논란의 핵심은 새로운 금지 사유를 추가했느냐가 아니다. 행정부가 기존 재량을 얼마나 넓혀 쓰느냐에 있다. 결국 과거의 '이념 배제' 틀을, 행정 재량과 디지털 증거(공개 SNS)에 덧 씌워 다시 꺼내든 셈이다.AP통신 보도에 따르면, 국무부는 USCIS 지침과는 별개로 현재 유효 비자 소지자 5,500만 명 이상 전원을 대상으로 상시 재심사(continuous vetting)를 운영 중이라고 밝혔다.국무부는 "법 집행·출입국 기록과 발급 후 확인된 부적격 사유 등 이용 가능한 모든 정보를 검토 한다"며 "여기에는 공개 소셜미디어도 포함된다"고 명시했다.즉, 비자 발급 당시 문제가 없더라도 이후 SNS 활동이나 법 집행 기록이 부적격 사유로 평가되면 취소나 추방으로 이어질 수 있다는 점에서 사실상 '사후 심사' 성격을 띤다.트럼프 1기 행정부는 이미 2019년부터 비자 신청자들에게 최근 5년간의 소셜미디어 계정 제출을 의무화해 왔다. 이번 8월 19일은 이렇게 축적된 데이터를 본격적으로 활용해 '반미 정서·이념' 여부를 심사하겠다고 못 박았다. 알림은 "과거 가석방 요청이나 반미·테러 조직 관련 활동"을 심사 요소에 추가하며, 이를 "압도적으로 부정적인 요소"로 간주한다고 명시했다.이민국은 최근 미국 귀화 신청자를 대상으로 '도덕성'(Good Moral Character)기준도 대폭 강화했다. 지난 15일 이민국은 시민권 취득 신청자의 도덕성 심사 시 기존의 중대 범죄 행위를 넘어 광범위한 사회적 행태를 검토하도록 기준을 바꿨다.새로운 심사 기준에는등이 포함된다.특히 "법적으로 합법이더라도 사회적으로 바람직하지 않은 행동"도 검토 대상인데, 여기엔 상습 교통법 위반, 청탁, 괴롭힘 등이 포함된다. 사회적으로 바람직하지 않다'는 평가 자체가 모호해, 심사자의 주관에 좌우될 가능성이 크다는 비판이 제기된다.올해 트럼프 행정부의 단속은 대학가를 정면으로 때렸다. 국무부는 학생비자(F-1 등) 6,000건 이상을 취소했다고 밝혔다. 이 가운데 약 4,000건은 실제 법 위반(폭행·절도·음주운전 등) 때문이고, 200~300건은 '테러 지원' 연루가 사유였다. 국무부 관계자는 '하마스 모금'과 같은 활동이 취소 근거에 포함될 수 있다고 설명했다.2023‒2024학년도 미국 내 유학생 110만 명 규모를 감안하면 절대 숫자는 일부에 그치지만, 파장은 캠퍼스 전반으로 번졌다. 학교와 학생들은 통지 사유가 모호하거나 SEVIS 기록이 뒤늦게 바뀌는 등 혼선을 호소한다. 지침이 자주 바뀌면서 수업 운영과 국제학생 고용(OPT/CPT) 일정에도 차질이 생겼다.대학가는 "정치 활동과 무관한 가벼운 위반도 표적이 된다"는 불안 속에서, 공개 SNS·법규 준수 기록 관리가 사실상 '필수 절차'가 됐다.그린앤스피겔 이민법률사무소의 조나단 그로드 대표변호사는 AP통신 인터뷰에서 "그들은 원하는 대로 규정을 해석할 수 있다"며 "그들에게 정책은 항상 스트라이크 존(적용 범위)을 줄이는 것"이라고 지적했다.표현의 자유 재단(FIRE)의 타일러 코워드 수석 법률고문은 Matt Taibbi와의 인터뷰에서 "정부가 '친 하마스 성향'이라고 신호를 보내며 사람들을 체포한 후 잠시 사라지게 하면, 정치적 항의에 참여하는 사람들에게 엄청난 위축 효과를 낸다"고 말했다. 그는 특히 이스라엘 비판을 반유대주의로 규정하는 기준이 과도하게 광범위하다고 지적했다. "이것은 사실상 관점 차별(Viewpoint Discrimination)에 해당한다."정부의 공개 SNS 점검은 표현 환경을 위축시킬 수 있다는 지적이 이어져 왔다. 학계·시민단체가 지목하는 주요 위험은 이렇다:- 무관한 범죄 연루로의 비약- 문맥 오독에 따른 의미 왜곡- 감시 인지로 인한 자기검열 확대- 프라이버시 침해 심화여러 연구에서도, 정부 감시를 인지한 사람일수록 온라인에서 소수 의견을 공개적으로 밝히려는 의지가 낮아지는 경향이 확인됐다. "숨길 게 없다"는 이들조차 감시를 의식하는 순간, 발화가 줄어든다는 것이다.USCIS 정책 알림은 '즉시 효력'을 명시했다. 발행일 이후 새로 접수되거나 현재 계류 중인 이민 혜택 신청에 곧바로 적용되는 만큼, 미국의 이민 정책이 '국가 안보'라는 명목으로 어디까지 개인의 사상과 표현을 심사할 수 있는 지에 대한 논쟁은 더 커질 가능성이 크다.결국 이번 지침은 '국가 안보'를 내세우고 있지만, 어디까지가 정당한 안보 심사이고 어디부터가 표현의 자유 침해인지 그 경계선이 미국 사회의 새로운 논쟁으로 번지고 있다.