임성재, PGA 투어 챔피언십 3R 28위…플리트우드·캔틀레이 선두

임성재가 미국프로골프(PGA) 투어 페덱스컵 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십(총상금 4천만달러) 셋째 날 타수를 대거 잃으며 하위권에 머물렀습니다.임성재는 24일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 이스트레이크 골프클럽(파70·7,440야드)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 4개, 보기 7개, 더블 보기 2개를 기록해 7오버파 77타를 쳤습니다.중간 합계 2오버파 212타를 기록하며, 투어 챔피언십에 출전한 30명 중 28위에 그쳤습니다.페덱스컵 포인트 상위 30명만 나서는 시즌 최종전인 투어 챔피언십에 7년 연속 출전한 임성재는 이번 대회를 공동 17위에서 시작했으나 2라운드 공동 20위, 3라운드에서 28위로 순위가 점차 하락했습니다.이 대회에서 2022년 공동 2위, 지난해 7위에 올랐던 그는 현재 공동 10위(8언더파 202타)와 10타 차가 나 2년 연속 톱10 진입이 쉽지 않게 됐습니다.임성재는 2번 홀(파3)부터 5번 홀(파4)까지 4개 홀 연속 보기로 초반에 주춤했고, 6번 홀(파5)에서 첫 버디를 잡았으나 8번 홀(파4)에서 티샷이 물에 빠져 보기를 추가했습니다.후반에도 15번 홀(파3)에서 티샷이 물에 빠지며 더블 보기를 기록하는 등 고전했고, 3타를 더 잃었습니다.한편, PGA 투어에서 우승이 없는 대표적인 톱 랭커인 토미 플리트우드(잉글랜드)는 이날 3타를 줄여 공동 선두(16언더파 194타)를 지켰습니다.세계랭킹 10위 플리트우드는 대회 전까지 163개 대회에서 우승 없이 준우승 6회, 톱10 44회, 통산 상금 3,343만 669달러(약 463억원)를 기록하고 있습니다.패트릭 캔틀레이(미국)는 이날 6타를 줄이며 공동 선두로 올라섰고, 1·2라운드 선두였던 러셀 헨리(미국)는 3위(14언더파 196타)로 떨어졌습니다.키건 브래들리(미국)는 데일리 베스트인 7언더파로 4위(13언더파 197타)에 올랐습니다.세계랭킹 1위이자 디펜딩 챔피언인 스코티 셰플러(미국)는 4타를 줄여 선두에 4타 뒤진 5위(12언더파 198타)로 3라운드를 마쳤습니다.캐머런 영(미국)이 6위(10언더파 200타), 셰인 라우리(아일랜드)·샘 번스·벤 그리핀이 공동 7위(9언더파 201타), 저스틴 토머스(미국)·로버트 매킨타이어(스코틀랜드) 등은 공동 10위(8언더파 202타)입니다.세계랭킹과 페덱스컵 순위 모두 2위인 로리 매킬로이(북아일랜드)는 1타를 잃어 공동 16위(6언더파 204타)로 최종 라운드를 시작하게 됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)