람·디섐보·우스트히즌 팀, LIV 골프 시즌 최종전 결승 진출

욘 람(스페인)이 이끄는 리전13, 브라이슨 디섐보(미국)가 주장을 맡은 크러셔스GC, 루이 우스트히즌이 이끄는 남아프리카공화국 중심의 스팅어GC가 LIV 골프 시즌 마지막 대회 결승에 진출했습니다.리전13은 24일(한국시간) 미국 미시간주 플리머스의 카디널 세인트 존스(파70·6,980야드)에서 열린 LIV 골프 팀 챔피언십 미시간(총상금 5,000만달러) 준결승에서 필 미컬슨(미국) 등이 속한 하이플라이어스를 2-1로 제압했습니다.람은 주장 맞대결에서 미컬슨을 두 홀 차로 물리쳤고, 톰 매키빈(북아일랜드)-케일럽 서랏(미국)이 포섬 매치에서 승리를 보탰습니다.크러셔스GC는 브룩스 켑카(미국) 등이 속한 스매시GC를 2-1로 꺾으며 결승 티켓을 따냈고, 스팅어GC는 호아킨 니만(칠레)이 주축인 토크GC를 2-1로 제압해 결승에 합류했습니다.이번 대회에서는 13개 팀 중 상위 12개 팀이 1라운드에서 경쟁해 6팀이 준결승에 합류했고, 이날 준결승에서 승리한 3개 팀이 결승에 진출했습니다.대회 우승팀에는 상금 1,400만달러(약 193억 원)가 주어집니다.팀 챔피언십 준결승까지는 싱글 매치 2경기, 포섬 1경기로 승부를 가렸습니다.결승은 각 팀 선수 4명이 각자 18홀 스트로크 플레이를 펼쳐 합산 타수가 가장 적은 팀이 우승하는 방식으로 진행됩니다.결승 진출 팀의 정규 시즌 단체전 순위는 리전13이 1위, 크러셔스GC가 2위, 스팅어GC가 7위입니다.(사진=AP, 연합뉴스)