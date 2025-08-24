'테니스 황제' 페더러, 스포츠 선수 중 7번째로 억만장자 등극

▲ 로저 페더러

2022년에 은퇴한 '테니스 황제' 로저 페더러가 스포츠 선수 중 일곱 번째로 억만장자가 됐습니다.CNN은 현지시간 23일 미국 경제 전문지 포브스를 인용해 페더러의 순자산이 현재 11억 달러, 약 1조 5천237억 원으로 집계됐다고 보도했습니다.페더러는 스위스의 의류 브랜드 '온'의 지분 가치가 상승해 자산 10억 달러를 넘어선 것으로 알려졌습니다.윔블던에서 8번이나 우승해 남자 단식 최다 우승 기록을 보유한 페더러는 현역 시절 16년 연속 가장 많은 수입을 올린 선수였습니다.2020년에는 1억 630만 달러를 벌어 세계에서 가장 많은 돈을 번 스포츠 선수로 기록되기도 했습니다.역대 테니스 선수 중에서 페더러보다 먼저 자산 10억 달러 고지를 밟은 선수는 루마니아 출신으로 공산주의 붕괴 이후 투자로 성공한 이온 치리악입니다.치리악의 자산은 23억 달러, 약 3조 1천859억 원에 달합니다.스포츠계 출신 억만장자 명단에는 농구 선수들이 가장 많았습니다.농구의 황제 마이클 조던을 비롯해 매직 존슨과 르브론 제임스, 주니어 브리지맨이 억만장자 명단에 이름을 올렸습니다.브리지맨은 밀워키 벅스의 식스맨으로 현역 시절 수입은 많지 않았지만, 은퇴 후 패스트푸드 사업에서 큰 성공을 거둬 부를 이뤘습니다.골프 스타 타이거 우즈도 억만장자 명단에 이름을 올렸습니다.은퇴하지 않은 현역 선수가 억만장자가 된 경우는 르브론 제임스와 우즈 두 사람입니다.(사진=게티이미지코리아)