'구명로비' 제보자 "이명현 특검·추미애 의원, 내일 공수처 고발"

▲ 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹을 정치권에 제보한 전직 해병 이관형 씨가 21일 참고인 신분으로 조사를 받기 위해 순직해병특별검사팀으로 출석하고 있다.

임성근 전 해병대 1사단장의 '구명 로비' 의혹을 제보했던 해병 출신 이관형 씨가 이명현 특별검사와 추미애 더불어민주당 의원을 공무상비밀누설·직권남용 혐의로 고위공직자범죄수사처(공수처) 등에 고발하겠다고 오늘(24일) 밝혔습니다.지난 21일 추미애 의원실은 "구명 로비 통로로 지목된 '멋쟁해병' 단체 대화방 참여자인 송호종 전 대통령경호처 경호부장과 임 전 사단장이 함께 찍은 사진을 특검이 지난달 확보했다"며 언론 보도를 통해 해당 사진을 공개한 바 있습니다.이에 대해 이 씨는 고발장을 통해 "피고발인은 지난달 12일과 24일 고발인 등 참고인에 대한 압수수색을 집행해 확보한 압수물 중 카카오톡 대화, 음성 녹취, 사진 등을 추 의원에게 전달했고 추 의원은 수사기밀을 특정 언론사에 제공했다"고 주장했습니다.또 "불법적인 수사기밀 유출 행위에 대해 철저히 수사하고 엄정히 처벌해 달라"고 고발장에 적었습니다.이 씨는 "오는 25일 공수처와 서울중앙지검에 고발장을 제출할 예정"이라고 덧붙였습니다.이 씨는 지난해 정치권에 임 전 사단장과 김건희 여사의 측근인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 간 친분이 있다는 의혹을 제보했다가 두 사람이 아무런 관계가 없다는 취지로 이를 갑자기 번복했습니다.특검팀은 지난달 구명 로비 의혹과 관련해 이씨의 자택과 사무실, 차량을 압수수색했으며 당시 확보한 압수물을 토대로 지난 21일 그를 참고인으로 불러 공익제보 내용과 경위, 멋쟁해병 대화방 참여자들과 주고받은 대화 등에 대해 조사했습니다.(사진=연합뉴스)