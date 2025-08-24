북 '을지연습은 침략연습' 비난에…주한미군 "침략 사실 아니라 방어적 훈련"

주한미군사령부는 북한이 한미 연합 '을지 자유의 방패' 연습을 '침략전쟁·핵전쟁 연습'이라고 비난하는 것에 대해 "사실이 아니다"라고 반박했습니다.



주한미군 관계자는 24일 연합뉴스의 관련 질의에 "UFS는 한미 상호방위조약에 근거한 정례적이고 방어적인 훈련"이라며 이같이 답했습니다.



이 관계자는 이 연습에 대해 "대비태세 강화와 위기관리 절차 숙달, 연합 전력 간 상호 운용성 제고를 목적으로 한다"며 "훈련 시나리오는 억제, 증원 절차, 민간인 보호, 범정부 차원의 위기 대응에 집중돼 있으며 선제공격이나 공세적 작전을 다루지 않는다"고 설명했습니다.



그러면서 "침략을 준비하는 것이 아니라 억제력을 강화하고 양국 국민을 안심시키며, 유사시 어떤 국가가 적대행위를 시작하더라도 한미동맹이 양국을 방어하고 한반도의 평화와 안정을 유지하며 효과적으로 대응할 수 있도록 보장한다"고 덧붙였습니다.



한반도 유사시에 대비한 전구(戰區)급 한미 연합 연습인 UFS는 지난 18일 시작돼 오는 28일까지 진행됩니다.



지난 18일 김정은 북한 국무위원장은 평안남도 남포조선소를 방문한 자리에서 UFS에 대해 "조선민주주의인민공화국에 가장 적대적이며 대결적이려는 자기들의 의사를 숨김 없이 보여주는 뚜렷한 립장 표명"이라며 "가장 명백한 전쟁 도발 의지의 표현이며 지역의 평화와 안전 환경을 파괴하는 근원"이라고 주장했습니다.



김여정 북한 노동당 부부장도 19일 외무성 주요 국장들과의 협의회에서 '을지 자유의 방패'에 대해 "침략전쟁연습"이라고 비난했습니다.