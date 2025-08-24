정청래 "윤어게인 세력 국민의힘 지도부로…국민의적 될까 걱정"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 국민의힘 대표 결선이 반탄파 김문수·장동혁 후보 간 대결로 압축된 데 대해 "국민의힘이 사실 '국민의짐'이 돼버린 지가 참 오래됐지만 '국민의적'이 되지 않을지 진짜 걱정"이라고 말했습니다.정 대표는 오늘 국회 의원총회에서 "윤어게인을 외치거나 주장하는 세력들이 국민의힘 당 지도부로 구성될 모양"이라며 이같이 우려했습니다.그는 "아직 내란이 끝나지 않았고 지금도 내란과 전쟁 중"이라며 "다시 '윤석열당'을 만들어 계엄하자는 건지, 뭐 하자는 건지 도대체 알 수가 없다"고 했습니다.또 "비상계엄 내란이 성공했다면 이재명 대통령이나 저나 여기 계신 많은 분이 이 세상 사람이 아니라 불귀의 객이 돼서 구천을 떠돌고 있을지 모른다"며 "그런 일을 저지르려 한 사람들이 진정성 있는 사과를 하지 않고 다시 윤어게인을 외치는 세력들이 다시 국민의힘 지도부가 된다는 것은 매우 심각한 일"이라고 비판했습니다.이어 정 대표는 "검찰개혁의 큰 산을 우리가 넘어가고 있다"며 "약속드린 대로 추석 전에 검찰청 해체 소식을 전할 수 있지 않을까 생각한다"고 언급했습니다.검찰 수사·기소의 대원칙을 담은 정부조직법과 관련해선 "9월 25일 (본회의에서) 처리할 예정"이라고 재차 확인했습니다.그러면서 "언론개혁, 사법개혁 부분도 법안이 마련되는 대로 가급적 9월 25일에 성과 낼 수 있도록 최대한 노력해 달라고 부탁드렸다"며 "된 것은 된 대로, 미진한 부분은 그 이후에 하는 것으로 했으면 좋겠다"고 당부했습니다.정 대표는 대표 취임 이후 당직 인선을 거론하며 "이재명 대표 체제 때 구성했던 인선의 연장선상에서 흔들지 않고 웬만하면 현행을 유지·계승하는 것으로 노력했다"며 "내년 지방선거 관련해 누구를 당직 인선했을 때 시비의 소지가 있으면 어떻게 할까 하는 부분들을 가급적 고려해 인선을 마쳤다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)