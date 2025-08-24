정의연·민족문제연구소, 한일정상회담에 '유감' 표명

▲ 이재명 대통령, 이시바 총리와 한일 확대정상회담

한일정상회담과 관련해 시민사회단체 일각에서 비판의 목소리가 나오고 있습니다.정의기억연대는 오늘(24일) 입장문을 내고 "실용외교라는 명분에 역사 정의가 가려졌다"며 회담 결과에 유감을 표명했습니다.정의연은 양국 정상이 셔틀 외교 복원과 협의체 출범 등을 합의했지만, 일본군 위안부 인권 침해 문제는 언급이 없었다고 비판했습니다.이어 "대한민국 정부는 가해자의 책임 인정과 구체적인 실천 방안을 당당히 요구하면서 한일 관계의 '대전환'을 모색했어야 했다"고 지적했습니다.민족문제연구소도 성명을 내고 "역사 정의를 외면한 회담 결과"라며 "실망을 금할 수 없다"고 밝혔습니다.연구소는 법원이 강제동원·위안부 문제와 관련해 일본 측에 배상 책임을 물으며 1965년 한일청구권협정의 한계를 극복했음에도, 이재명 정부가 '65년 체제'를 답습하려 한다고 주장했습니다.연구소는 "역사를 봉인하고 미래 지향을 선언한다고 일본의 책임은 없어지지 않는다"고 강조했습니다.