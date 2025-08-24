사망자 금목걸이 훔친 경찰 검시조사관 구속 갈림길…"죄송하다"

▲ 사망자가 착용하고 있던 금목걸이를 훔친 혐의를 받는 검시 조사관이 24일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천지법으로 들어서고 있다.

사망자가 착용하고 있던 금목걸이를 훔친 경찰 검시 조사관이 구속 심사를 받기 위해 법원에 출석했습니다.절도 혐의로 체포된 30대 A 씨는 오늘(24일) 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어섰습니다.A 씨는 수갑이 채워진 두 손을 가리개로 덮은 채 모자와 마스크를 써 얼굴 노출을 피했습니다.A 씨는 "금목걸이를 훔친 이유가 뭐냐", "과거에도 검시 물품에 손댄 적 있느냐"는 취재진의 질문에 아무런 답변을 하지 않았습니다.이어 "현장에서 왜 범행을 숨겼느냐"는 질문에는 "죄송하다"고 짧게 답했습니다.이날 구속 심사는 오후 2시부터 김한울 인천지법 당직 판사의 심리로 진행되고, 구속 여부는 이르면 오후 늦게 결정될 예정입니다.A 씨는 지난 20일 오후 2시쯤 인천시 남동구 빌라에서 숨진 50대 남성 B 씨가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이(시가 1,100만 원 상당)를 훔친 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 현장에 출동한 경찰관들이 집 밖을 조사하는 사이 B 씨 시신에서 금목걸이를 빼내 본인 운동화 안에 숨긴 걸로 드러났습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "시신을 확인하다가 순간적으로 욕심이 생겼다"고 진술한 걸로 알려졌습니다.경찰은 현장 사진을 토대로 금목걸이가 사라진 것을 확인해 수사에 나섰고, 자수 의사를 밝힌 A 씨를 긴급 체포했습니다.(사진=연합뉴스)