BTS 정국·재력가 노린 중국인 해킹 총책 구속심사 출석

▲ 방탄소년단(BTS)의 정국 등 국내 재력가들의 자산을 탈취한 혐의를 받는 해킹조직 총책 중국 국적 A 씨가 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

방탄소년단(BTS)의 정국과 대기업 회장 등 국내 재력가들의 자산을 노린 해킹 조직 총책이 구속 갈림길에 섰습니다.서울중앙지법 조영민 당직판사는 오늘(24일) 정보통신망법 및 특정경제범죄 가중처벌법 위반 등의 혐의를 받는 30대 중국인 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었습니다.오후 1시 15분 법원 앞에 도착한 A 씨는 '혐의를 인정하느냐', '피해액은 어떻게 갚을 생각인가', '공범은 있나' 등 취재진의 질문에 답하지 않고 법정으로 향했습니다.A 씨는 2023년 8월부터 지난해 1월까지 이동통신사 등 다수의 국내 웹페이지를 해킹해 개인정보를 불법 수집한 혐의를 받습니다.이후 피해자들 명의로 알뜰폰을 무단 개통해 금융 계좌와 가상자산 계정에서 자산을 이체하는 식으로 380억여 원 넘는 돈을 가로챈 것으로 경찰은 보고 있습니다.BTS 정국은 군에 입대한 사이 표적이 됐고, 다른 피해자 상당수는 수감 중이던 기업인으로 알려졌습니다.이 가운데 국내 가상자산·벤처기업 인사, 재계 30위권 기업의 총수도 포함된 것으로 전해졌습니다.A 씨의 소재를 추적하던 서울경찰청과 법무부는 지난 4월 A 씨가 태국에 입국했다는 첩보를 입수한 뒤 신병을 확보해 그제(22일) 인천공항으로 송환했습니다.(사진=연합뉴스)