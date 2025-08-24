뉴스

BTS 정국·재력가 노린 중국인 해킹 총책 구속심사 출석

김덕현 기자
작성 2025.08.24 13:56 수정 2025.08.24 14:07 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
BTS 정국·재력가 노린 중국인 해킹 총책 구속심사 출석
▲ 방탄소년단(BTS)의 정국 등 국내 재력가들의 자산을 탈취한 혐의를 받는 해킹조직 총책 중국 국적 A 씨가 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

방탄소년단(BTS)의 정국과 대기업 회장 등 국내 재력가들의 자산을 노린 해킹 조직 총책이 구속 갈림길에 섰습니다.

서울중앙지법 조영민 당직판사는 오늘(24일) 정보통신망법 및 특정경제범죄 가중처벌법 위반 등의 혐의를 받는 30대 중국인 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었습니다.

오후 1시 15분 법원 앞에 도착한 A 씨는 '혐의를 인정하느냐', '피해액은 어떻게 갚을 생각인가', '공범은 있나' 등 취재진의 질문에 답하지 않고 법정으로 향했습니다.

A 씨는 2023년 8월부터 지난해 1월까지 이동통신사 등 다수의 국내 웹페이지를 해킹해 개인정보를 불법 수집한 혐의를 받습니다.

이후 피해자들 명의로 알뜰폰을 무단 개통해 금융 계좌와 가상자산 계정에서 자산을 이체하는 식으로 380억여 원 넘는 돈을 가로챈 것으로 경찰은 보고 있습니다.

BTS 정국은 군에 입대한 사이 표적이 됐고, 다른 피해자 상당수는 수감 중이던 기업인으로 알려졌습니다.

이 가운데 국내 가상자산·벤처기업 인사, 재계 30위권 기업의 총수도 포함된 것으로 전해졌습니다.

A 씨의 소재를 추적하던 서울경찰청과 법무부는 지난 4월 A 씨가 태국에 입국했다는 첩보를 입수한 뒤 신병을 확보해 그제(22일) 인천공항으로 송환했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지