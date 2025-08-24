뉴스

[자막뉴스] 한일 정상 만찬 메뉴는 "이시바 카레와 안동 소주"…라면 가져오려고 했는데" 화답한 이재명 대통령

정경윤 기자
작성 2025.08.24
이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 한일 정상회담 이후 이어진 친교 만찬에서도 2시간 동안 화기애애한 분위기를 이어간 것으로 전해졌습니다.

이시바 총리는 가장 좋아하는 메뉴인 '이시바식 카레'를 만찬 메뉴로 내놓고 이 대통령 고향의 대표 술인 안동소주와 안동찜닭을 준비했습니다.

이시바 총리는 대학 4년간 카레만 먹었다고 할 정도로 카레를 좋아하는데 '이시바식 카레'는 온라인에 레시피가 알려질 정도로 유명한 것으로 알려졌습니다.

[위성락 / 국가안보실장 : 만찬에 참석해보니 일본 측이 만찬을 통하여 한국을 배려하려는 여러 모습이 관찰됐습니다. 안동소주와 이시바 총리 고향인 돗토리 현 맥주를 두병을 나란히 배치함으로써 한일간 협력과 화해, 화합을 말하는 것처럼 보였습니다.]

이 대통령은 이에 "이시바 총리가 한국 라면을 좋아한다고 해서 출시된 모든 라면을 다 가져오려고 했지만 부피가 너무 커서 포기했다"고 화답하기도 했습니다.

양 정상은 서로의 공통점을 이야기하면서 친분을 다졌습니다.

이시바 총리는 "밤 늦게까지 사람들이 보내는 문자에 답장하느라 너무 바쁘다, 잠을 못 잔다"고 하자, 이 대통령은 "나도 문자를 보내느라 바쁘지만 주로 일을 시키는 편"이라고 답해 분위기를 끌어 올렸습니다.

이시바 총리는 만찬 후 별도의 다다미 방으로 이 대통령 부부를 초대해 식후주를 곁들여 친분을 이어간 것으로 전해졌습니다.

취재 : 정경윤
