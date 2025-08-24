"제주산 삼겹살이라더니…" 원산지 속여판 식당·업체 무더기 적발

▲ 삼겹살

축산물 원산지 표시 단속결과

육류 소비가 늘어나는 여름휴가철에 축산물 원산지를 속여 판 업체가 무더기로 적발됐습니다.국립농산물품질관리원(농관원)은 지난달 14일부터 이달 14일까지 축산물 수입·유통업체와 관광지 축산물판매장, 음식점 등을 점검한 결과 원산지 표시 위반 업체 392곳을 적발했다고 밝혔습니다.이번 단속은 개식용종식법 제정 이후 수입이 늘고 있는 여름철 대체 보양식인 흑염소와 오리고기를 집중 관리 대상으로 정하고 원산지를 표시하지 않거나 거짓 표기한 행위를 대상으로 이뤄졌습니다.단속 업체에서 판매한 원산지 표시 위반 품목은 모두 355건이었습니다.오리고기가 161건(45.4%)으로 가장 많았고 돼지고기 88건(24.8%), 염소고기 42건(11.8%), 소고기 37건(10.4%), 닭고기 26건(7.3%), 벌꿀 1건(0.3%) 순이었습니다.적발된 제주의 한 음식점은 포르투갈산 돼지고기 삼겹살을 제주산으로 거짓 표시해 팔았고, 경북의 한 음식점은 브라질산 닭고기를 국내산으로 속여 팔았습니다.농관원은 적발된 업체 가운데 중국산 오리고기 등 외국산을 국내산으로 판매한 103개 업체를 형사 입건하고, 미표시한 226개 업체에 과태료 7천400만 원 처분을 내렸습니다.(사진=국립농산물품질관리원 제공, 연합뉴스)