전문가들 "9월 제조업 경기 개선 전망"…전망 PSI 105

▲ 국내 제조업의 업황 PSI 추이

9월 국내 제조업 업황이 반도체·디스플레이 등 업황 개선에 힘입어 전체적으로 개선될 것이라는 전망이 나왔습니다.산업연구원은 지난 8∼14일 업종별 전문가 122명을 상대로 전문가 서베이 지수(PSI)를 조사한 결과 9월 제조업 업황 전망 PSI가 105로 기준치를 웃도는 것으로 집계됐다고 밝혔습니다.PSI는 100(전월 대비 변화 없음)을 기준으로 200에 가까울수록 전월보다 업황이 개선됐다는 의견이 많다는 것을, 0에 근접할수록 업황이 악화했다는 의견이 많다는 것을 뜻합니다.9월 업황 전망 PSI는 전달(102)보다 소폭(3포인트) 상승하면서 3개월 연속 기준치를 웃돌았습니다.세부 지표로는 수출(98)이 전달보다 다소(3포인트) 올랐지만 여전히 기준선을 밑돌았고, 내수는 전달과 같은 104로 나타났습니다.업종별로는 반도체(137), 디스플레이(133), 전자(108) 등 ICT 업종과 철강(113), 바이오·헬스(105)가 기준선인 100 이상을 나타내 전망이 밝았고, 화학(100)은 기준선에 걸쳤습니다.(사진=산업연구원 제공, 연합뉴스)자동차(86), 섬유(92), 조선(93), 기계(94) 등은 기준선을 밑돌았습니다.한편, 8월 제조업 업황 현황 지수는 102로 기준치를 상회했지만, 전월(104)보다 2포인트 낮아지면서 4개월 만에 하락세로 전환했습니다.내수(99) 역시 4개월 만에 하락하면서 기준치에 못 미쳤고, 8월에 기준치를 상회했던 수출(93)과 생산(99)은 모두 기준치 밑으로 내려갔습니다.