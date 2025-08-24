정부 전세사기 피해 막는다…임차인 보증금 보호 대책 마련 착수

이재명 대통령의 대선 공약 중 하나인 전세사기 예방과 임차인 보증금 보호 방안이 조만간 구체화될 전망입니다.



정부가 관련 연구용역에 착수한 가운데, 전세사기 보증보험과 전세 에스크로 등 새로운 제도 도입 방안이 검토 대상으로 언급됩니다.



업계에 따르면 국토교통부는 이달 초 '주택임대차 보증금 보호 방안 마련 연구' 용역을 발주하고, 지난 19일 한국개발연구원(KDI)을 용역기관으로 선정했습니다.



국토부는 이례적으로 긴급 공고 형태로 연구용역을 발주했는데, 용역기간도 3개월짜리로 단기입니다.



이에 따라 업계에서는 이르면 연내 제도개선 방안이 발표될 것이라는 관측이 나옵니다.



이재명 대통령은 지난 대선에서 전세사기 방지 및 피해자 보호 강화를 주요 공약으로 내걸었습니다.



이 대통령은 그제(22일) 열린 대통령실 수석보좌관 회의에서도 불법 추심·보이스피싱 피해자와 함께 전세사기 피해자의 자살 문제를 언급하며 "전세사기를 제도적으로 막고, 전세자금 대출 제도에 허점이 없는지 등을 살펴볼 것"을 지시했습니다.



이번 연구 과제의 핵심은 기존 전세 보증금 보증제도 분석과 함께 새로운 주택 임대차 보증금 보호 방안을 찾는 것입니다.



전세사기 문제를 비롯해 임대인의 전세 보증금 미반환으로 고통받는 임차인이 생기지 않도록 사전에 예방하겠다는 겁니다.



KDI 연구에서는 현재 주택도시보증공사(HUG)의 전세보증금 반환보증의 개선 필요성과 전세사기를 근본적으로 막을 수 있는 새로운 보증제도 도입이 함께 검토될 것으로 보입니다.



현재 시장에선 전세보증금 반환보증이 전세사기 등에 악용되고 있다는 비판과 함께 집값의 90%인 담보인정비율(전세가율)의 적정성에 대해서도 논란이 일고 있습니다.



HUG는 지난해 말 전세보증 사고에 대한 대책으로 전세보증 전세가율을 90%에서 80%로 낮추는 방안을 국회에 보고했지만, 당시 전세가율을 90% 하향 조정한 지 2년이 되지 않았고 임차인 보호 대상이 축소될 수 있다는 지적이 나오면서 시행되지 않았습니다.



국토부 관계자는 "HUG 전세보증금반환 보증을 둘러싼 논란과 지속가능성 여부 등을 검토하고 새로운 방안을 모색하는 것에 연구의 주안점을 두고 있다"고 말했습니다.



새로운 보증제도로 이재명 대통령의 대선 공약에 포함된 '전세사기 보증보험' 제도가 도입될지 주목됩니다.



이 대통령은 전세사기 발생에 대비해 누구나 가입 가능한 전세사기 보증보험 도입을 공약으로 제시했습니다.



그러면서 보증 가입 주체를 임차인에서 임대인으로 전환하겠다는 구상도 내놨습니다.



또 다른 보증금 보호 방안으로는 전세 에스크로(escrow·보증금 예치) 제도 도입이 검토되는 것으로 전해졌습니다.



전세 에스크로는 전세 보증금의 전부 또는 일부를 제3의 기관(신탁사나 보증기관 등)에 예치하는 겁니다.



과거 국책연구기관인 국토연구원은 임대인의 보증금 미반환, 전세사기 문제 해결을 위해 임대차 보증금의 10%가량을 의무적으로 신탁사나 보증기관 등에 예치하는 방안을 도입해야 한다고 제안한 바 있습니다.



전세 에스크로를 이용하면 집을 살 때 집주인의 자기 자금 투입비 부담이 커져 무한대의 무자본 갭투자도 막고, 이를 통해 전세사기도 예방할 수 있다는 겁니다.



당시 윤석열 정부의 초대 국토부 장관인 원희룡 장관은 전세 문제 해법으로 전세 에스크로 도입을 언급했다가 논란이 되자 "극단적으로는 에스크로까지 말하는 사람이 있다는 것"이라며 "보증금을 금융기관에 맡기고 쓰지 말라고 하면 (집주인에게) 전세를 놓지 말라는 얘기"라며 물러서기도 했습니다.



전세 에스크로가 실제 도입되면 시장에 미치는 파장이 클 전망입니다.



현재 시장 전문가들은 전세 보증금은 월세와 달리 계약 만료 후 임차인에게 모두 돌려주는 것인데 보증금이 에스크로로 묶이면 집주인의 부담이 커져 임대 수요가 감소할 가능성이 크고, 에스크로 예치 수수료 부담 증가에 따른 임대료 전가, 전세의 월세화 가속 등의 문제가 있어 에스크로 도입에 신중해야 한다는 의견이 많습니다.



이재명 대통령의 전세사기 방지 공약 가운데 하나인 '전세보증금 상한제'가 도입 여부도 관심입니다.



이 대통령 공약에 담긴 전세보증금 상한제는 전세보증금을 시세 대비 일정 금액 이하로 임차한 집주인에게는 세제 또는 행정 인센티브를 제공하는 방식입니다.



이번 연구 용역과 별개로 현재 여권에서는 최우선변제금 손질을 추진하고 있습니다.



지난달 국정기획위원회는 전세사기 피해자들에 대한 구제 방안을 신속 추진과제로 정하고, 소액임차인의 최우선변제권 판단 기준 시점 개선하겠다고 밝혔습니다.



현행 법령은 최우선 변제금의 기준이 최초 근저당 설정일이어서 근저당권 설정 이후에 계약된 임차인의 보증금은 보호받지 못하는 만큼 소액 임차인 판단 기준을 임대차 계약 시점으로 변경한다는 겁니다.



더불어민주당은 여기에다 최우선 변제금 상향과 지역 기준 조정 등의 입법화도 추진 중입니다.



한 부동산 전문가는 "정부와 여당이 내놓을 임차인 보호 방안의 내용과 강도에 따라 임대차 시장에도 적잖은 변화와 파장이 예상된다"고 말했습니다.