뉴스

백승호 시즌 1호골…버밍엄, 옥스퍼드 꺾고 2연승

이성훈 기자
작성 2025.08.24 10:20 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
백승호 시즌 1호골…버밍엄, 옥스퍼드 꺾고 2연승
▲ 버밍엄 시티의 백승호가 잉글랜드 챔피언십 축구 경기에서 팀의 첫 골을 넣은 후 축하하고 있다.

잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부 리그) 버밍엄 시티가 미드필더 백승호(28)의 결승골을 앞세워 2연승을 기록했습니다.

버밍엄은 23일(현지시간) 영국 버밍엄의 세인트앤드루스 스타디움에서 열린 2025-2026 챔피언십 3라운드 홈 경기에서 전반 40분 터진 백승호의 득점포를 끝까지 지켜내며 옥스퍼드 유나이티드를 1-0으로 이겼습니다.

이로써 버밍엄은 2연승과 더불어 이번 시즌 정규 리그 3경기 연속 무패(2승 1무)를 이어가며 승점 7점으로 5위에 올랐습니다.

지난 14일 카라바오컵 1라운드 승리까지 합치면 올 시즌 공식전 4경기째 무패입니다.

백승호는 이번 시즌 마수걸이 득점포를 결승골로 장식하며 '2부 리그 복귀골'을 신고했습니다.

2023-2024시즌 중반에 버밍엄 유니폼을 입은 뒤 정규 리그 18경기 1골을 기록했고, 지난 시즌 3부 리그로 강등된 상태에서 41경기 1골 3도움을 기록해 팀의 2부 복귀에 힘을 보탰습니다.

올 시즌 정규 리그 개막 3경기 연속 풀타임 출전한 백승호는 이날 옥스퍼드를 상대로 시즌 첫 골을 넣으며 팀 승리의 일등 공신이 됐습니다.

선발로 출전한 백승호는 전반 40분 왼쪽 측면을 돌파한 이선 레어드의 컷백을 받아, 페널티지역 왼쪽에서 넘어지며 날린 오른발 슈팅이 골대 오른쪽 구석을 흔드는 결승골이 됐습니다.

경기 후 소파스코어는 백승호에게 팀 내 최고 평점인 7.8을 부여했습니다.

한편, 챔피언십 스토크 시티의 배준호는 이날 사우샘프턴과 3라운드 원정 경기에서 공격형 미드필더로 선발 출전해 후반 26분까지 뛰었으나 공격포인트 없이 팀의 2-1 승리를 지켜봤습니다.

스토크 시티는 후반 14분 한 명이 퇴장당하는 악재에도 개막 3연승을 거두며 선두 자리를 지켰습니다.

또한 토트넘(1부)에서 포츠머스로 임대된 양민혁은 웨스트 브로미치와의 3라운드 원정에 벤치 멤버로 이름을 올렸으나 출전 기회를 잡지 못했고, 팀은 1-1 무승부를 기록했습니다.

(사진=AP 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지