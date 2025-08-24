남편은 죽고 아내만 살아남았다…의문 투성이 ‘최후의 만찬’

이미지 확대하기

그날 방에서는 무슨 일이 있었나.어제(23일) 방송된 SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')에서는 '생사를 가른 최후의 만찬 - 영덕 농약 음독 사건'이라는 부제로 동반 음독 사건을 추적했다.지난 2024년 7월 2일 새벽 4시 43분, 영덕 119에 남편이 죽었다는 내용의 신고가 접수되었다. 구급대 출동 당시 남성은 거실 베란다 창문 앞에 쓰러져 있고 여성은 거실에 엎드려 있었던 상황. 또한 식탁 위에는 여러 병의 농약 병과 술병이 놓여있었다.남편과 함께 음독을 했다는 신고 여성. 결국 남성은 급성 농약 중독으로 사망했고 여성은 살아남았다. 구급대가 오기 전에도 20번 정도 구토를 했다는 여성은 병원으로 이송되면서도 목이 아프다며 통증을 호소하기도 했다.그런데 사망한 남성의 딸은 "새어머니 때문에 아버지가 죽음에 이르게 된 것 같다"라며 신고 전화를 한 여성을 의심했다.12세 나이 차이를 극복하고 동거로 시작해 지난 2015년에는 혼인신고까지 한 두 사람. 두 사람은 사실 재혼 부부였다.평범한 삶을 살던 남편 이 씨의 가정에 파문을 일으킨 것은 아내 박 씨. 그는 이 씨의 전처에게 자신과 이 씨의 관계를 밝히며 이혼을 요구했다. 그 후 이 씨가 집을 나와 박 씨와 동거를 하게 되었고 이에 심하게 배신감을 느낀 자녀들. 하지만 딸은 이후 오랜 고민 끝에 박 씨를 받아들였다고.박 씨의 주장에 따르면 경제적인 문제로 어려움을 겪다가 남편이 동반 자살을 제안해 함께 음독을 시도했다고 했다. 오전부터 농약을 마시고 정신을 잃었다가 깨어나 보니 남편은 사망했고 자신은 수십 번 구토를 한 후 살아났다는 것.하지만 이 씨의 딸은 아버지가 음독을 제안했다는 박 씨의 주장을 의심했다. 사건 전날 이 씨는 힘들어하는 박 씨에게 응원 문자를 보냈고, 중고 거래도 하고 자신이 갈 병원을 검색하는 등 극단적 선택을 할만한 징후를 전혀 보이지 않았다는 것이다.이에 박 씨는 "남편이 창고에서 농약을 직접 가지고 오는 장면이 집 CCTV에 찍혔다"라며 자신의 주장을 굽히지 않았다. 그런데 박 씨는 제작진의 취재 요청에 진실을 얘기해도 왜곡될까 봐 겁난다며 만남을 꺼려했다.그리고 박 씨는 취재진과 통화를 하던 도중 통화를 보류하더니 "내가 농약을 같이 먹었냐 안 먹었냐 그것도 되게 중요한 거고 뭐 그렇게 묻더라고"라며 누군가와 통화 내용을 공유해 눈길을 끌었다.박 씨는 왜 누구와 이런 내용을 공유하고 있는 것일까?박 씨의 행동을 의심하던 그때 이 씨의 자녀들은 이 씨의 수상한 재정 상태에 대해서도 밝혔다. 퇴직 후 여유롭게 생활했던 이 씨의 통장 잔액은 몇백만 원에 불과했고 급여나 퇴직금은 모두 박 씨의 계좌에 입금됐다는 것.또한 건물이나 토지 등 전 재산이 박 씨에게 증여되어 있었다고. 그리고 박 씨의 지인으로 추정되는 홍 씨의 계좌로 거액의 입출금이 반복되는 정황이 포착되어 의혹은 더 해졌다. 이에 제작진은 홍 씨를 추적했다.홍 씨는 자신과 박 씨의 관계에 대해 제대로 설명하려고 하지 않았고, 자신이 홍 씨라는 사실까지 숨기려고 했다. 그리고 홍 씨의 이웃 주민에게 박 씨와 홍 씨가 최근에도 다정한 모습으로 함께 지나갔다는 이야기를 듣게 되었다.박 씨에게 투자 사기를 당해 고소한 제보자는 투자 사기에서도 홍 씨가 박 씨와 함께 했다고 증언했다. 그리고 박 씨가 투자 사기를 하는데 이용한 불교원을 건설하며 공동 투자를 한 남성과도 외도를 했음이 드러났다.불교원 대표의 딸인 제보자는 박 씨가 자신의 아버지와의 불륜 관계를 먼저 밝혔다며 이후 어머니에게 상간고송 진행하도록 했고 이에 재판부가 제보자의 아버지와 박 씨에게 위자료를 지급하라는 명령을 했다고 설명했다. 이 씨가 살아있을 때 박 씨가 다른 남자와 외도를 했다는 것.이에 이 씨의 딸은 "범행 수법이 아주 동일하다. 그리고 박 씨가 언제부턴가 아버지를 어느 순간부터 짐처럼 생각하는 걸 느꼈다. 전립선이 안 좋다, 남녀 관계는 끝났다 그런 말을 했다"라고 밝혔다.그리고 실제로 이 씨가 박 씨에게 전 재산을 증여한 것이 박 씨를 붙잡기 위해 그런 것으로 보이는 정황이 포착되기도 했다.박 씨에게 모든 것을 주고 생활고에 일용직으로 일까지 했던 이 씨. 박 씨는 자신은 여전히 이 씨를 사랑한다며 제작진에게 눈물로 호소했다. 하지만 그는 내연남을 남자친구라고 저장하고 내연남에 대해 추궁하는 제작진에게 무대답으로 일관했다. 그리고 지금도 자신은 결백하다며 불륜도 하지 않았다고 주장하고 있다.제작진은 취재 과정 중 박 씨의 사기를 도운 제보자도 만났다. 그리고 박 씨에게 사기를 당해 고소를 한 신 씨도 만났다.신 씨는 박 씨가 투자를 유도하며 스킨십을 하며 이성적 관심 표현을 지속했음을 밝혔다. 그리고 자신이 받은 메시지를 공개하기도 했다. 공개된 메시지 속에서 박 씨는 노골적으로 사랑을 고백하기도 했다. 이 씨가 죽은 지 8개월 만의 일이었다. 박 씨는 끝까지 제작진의 만남 요청에 응답하지 않았다.전문가는 "박 씨에게 남편은 후광 같은 존재였을 것이다. 사회적으로 멀쩡하게 보이는 요소로 남편이 필요했던 거다. 그런데 어느 순간 노골적인 성적인 불만감을 표현한다. 자기 욕구 충족이 다 안 된 것이다"라고 지적했다.또 다른 전문가도 "재산을 다 증여받고, 남편을 통해 대출도 다 받았다. 그러니 이제 남편의 유용성은 거의 없는 상태다. 오히려 혼인 관계를 유지함으로써 다른 남자들을 꾈 때 도움이 안 될 수도 있는 것이다"라고 덧붙였다.그리고 전문가는 "음독 후 박 씨는 아무렇지도 않게 일상으로 완벽하게 복귀했다. 그 이전에 했던 사기 행각을 계속하고. 과연 그녀가 죽고자 했을까? 죽이고자 했을까. 그녀의 종적을 잘 확인해야 한다"라며 누가 먼저 음독을 제안했을지 주목해야 한다고 말했다.그리고 법률 전문가는 "박 씨의 범행은 폰지 사기의 전형적인 용도 사기이다. 용도를 속인 부분이 입증되면 그 자체로 사기가 성립된다"라고 분석했다.또한 지속적으로 차명 계좌 사용한 것에 대해 "자금 세탁이 목적이다. 이는 문제가 생겨도 내가 덜 피해를 보기 위해 하는 행동인데 제2의 이 씨를 대체할 사람을 찾으려고 할 것이다"라고 경고했다.심리 분석 전문가는 "이 씨는 박 씨에게 완전히 종속됐을 것이다. 이 씨가 박 씨에게 경제적 주도권을 완전히 넘겨줬는데 그것 외에도 많은 것들을 의존하고 경제적 사회적 자립을 잃은 상태에서 박 씨가 어떤 행동을 하더라도 일방적으로 지지하고 응원해 줄 수밖에 없는 상황에 놓였다고 보인다"라며 안타까워했다.그리고 "자살을 결심해서 실행에 옮기기까지 박 씨라는 존재 없이는 가지 않았을 것이다. 자살 방조가 아닌 자살로 몰아가게 했을 수도 있는 것이다. 그렇다면 이건 자살이라고 보아야 할지 타살이라 봐야 할지 한번 더 짚고 넘어가야 한다"라고 강조했다.1심 재판에서 징역 1년에 집행유예 2년이 선고된 박 씨. 사실 이 씨는 박 씨의 외도 사실을 알면서도 주변인들에게 그것이 사실이 아니라며 아내를 적극 변호했다. 또한 사업 때문에 힘들어하는 아내에게 도움이 되지 못하는 것을 자책하며 괴로워하기도 했다. 박 씨는 이 씨의 이런 마음을 알았던 걸까?마지막으로 방송은 박 씨에 대한 수사와 재판 과정을 끝까지 지켜볼 것이라고 약속하며 부디 억울한 사람 없이 죄를 지은 이는 응당한 처벌을 받기를 빌었다.(김효정 에디터)