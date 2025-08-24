뉴스

이 대통령, 일본 일정 마무리…'트럼프 정상회담' 위해 오늘 미국행

박하정 기자
작성 2025.08.24
이 대통령, 일본 일정 마무리…'트럼프 정상회담' 위해 오늘 미국행
이재명 대통령은 오늘(24일) 방일 일정을 마무리하고 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 워싱턴DC로 향합니다.

이 대통령은 오늘 일한의원연맹 소속 일본 측 정계 인사들과의 만남을 끝으로 일본 방문 일정을 마무리합니다.

이어 미국으로 이동해 현지시간 같은 날 오후 워싱턴DC에 도착한 뒤 25일 열리는 한미정상회담에 대비합니다.

회담에서는 지난달 말 타결된 관세협상의 세부 협의를 비롯해 주한미군의 전략적 유연성 등 굵직한 현안에 대한 폭넓은 논의가 있을 것으로 보여 이 대통령은 회담 전까지 준비에 총력을 기울일 것으로 보입니다.

이 대통령은 이후 한미 양국 재계 인사들과의 '비즈니스 라운드 테이블' 행사, 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 연설 등의 일정을 소화합니다.

순방 마지막 날인 26일에는 펜실베이니아주(州) 필라델피아로 이동해 한화오션이 인수한 필리조선소 등을 방문한 뒤 귀국길에 오릅니다.

앞서 이 대통령은 어제 오전 도쿄에서 재일교포들과 간담회를 가진 데 이어 오후에는 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 하며 급변하는 국제 정세 속에 양국이 협력을 늘려가자는 데에 뜻을 모았습니다.

특히 이 대통령은 일본을 "최적의 파트너"로 규정하고 이시바 총리를 향해서도 "가까운 친구처럼 여겨진다"고 언급하는 등 한일관계 발전 의지를 집중적으로 부각했습니다.

이를 두고 이 대통령이 이번 순방의 '메인 이벤트'인 한미정상회담을 앞둔 상황에서 '한미일 협력' 강화에 대한 의지를 확실히 보이고, 이를 통해 트럼프 대통령과의 담판에서 유리한 환경을 조성하겠다는 생각이 반영된 것이라는 해석이 나옵니다.
