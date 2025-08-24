핀란드 대통령 "트럼프, 푸틴에 인내심 바닥날 조짐"

▲ 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령

알렉산데르 스투브 핀란드 대통령이 러시아에 대한 도널드 트럼프 미 대통령의 인내심이 점차 고갈되고 있다고 주장했다고 23일(현지시간) 블룸버그 통신이 보도했습니다.스투브 대통령은 이날 공개된 핀란드 공영방송 윌레(Yle) TV1과 인터뷰에서 "가장 최근에 한 목요일(21일) 밤 트럼프 대통령과 통화에서 인내심이 바닥나고 있다는 몇몇 작은 조짐이 보였다"고 말했습니다.스투브 대통령이 약 열흘 안에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 회담할 가능성은 작다면서 "그때쯤이면 (트럼프의) 인내심이 완전히 고갈될 것"이라고 지적했습니다.그러면서 트럼프 대통령의 인내심이 고갈되면 러시아에 제재 또는 관세 부과를 위협하거나 실제 행동으로 옮길 것으로 예상된다고 강조했습니다.트럼프 대통령은 앞서 지난 18일 백악관에서 열린 우크라이나, 유럽 지도자들과 다자회담 도중 푸틴 대통령과 전화 통화를 했습니다.이후 "푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 간의 회담을 조율하기 시작했다"고 전했습니다.당시 통화에서 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 2주 안에 러시아·우크라이나 정상회담 개최에 동의했다는 백악관 다자회담 참석자들의 전언이 나온 바 있습니다.그러나 이후 러시아는 '젤렌스키의 정당성 문제' 등 기존에 내세웠던 선결 조건을 내세워 정상회담에 소극적인 태도를 보였습니다.이날 인터뷰에서 스투브 대통령은 우크라이나 안전보장안과 관련, 미국이 방공 지원 혹은 정보 제공의 형태로 참여하도록 하는 것이 유럽의 목표라고 말했습니다.다만 "나토 (집단방위조약인) 5조와는 굉장히 다른 형태일 것"이라고 덧붙였습니다.나토 5조는 회원국 중 하나가 공격받으면 나토 전체에 대한 공격으로 간주, 무력 사용을 포함한 원조를 제공한다고 규정합니다.젤렌스키 대통령은 전날 기자회견에서 서방이 제공하는 안전보장안이 나토의 집단방위조약인 5조와 유사한 형태가 돼야 한다고 주장한 바 있습니다.스투브 대통령은 통상 '유럽 주요국'으로 분류되는 국가의 정상이 아님에도 최근 외교 무대에서 가장 주목받는 인물 중 하납니다.트럼프 대통령과 친분 덕분입니다.그는 지난 3월 트럼프 대통령의 초대로 미 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트를 찾아 함께 골프를 쳤습니다.지난 18일 백악관 다자회담 참석 역시 트럼프 대통령, 젤렌스키 대통령이 요청했기 때문이라고 블룸버그는 전했습니다.(사진=게티이미지코리아)