김 여사·일 총리 부인, 전통매듭 체험…"양국 인연, 오래 이어지길"

▲ 김혜경 여사와 이시바 시게루 일본 총리의 부인 이시바 요시코 여사가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 친교 일정으로 한일 양국의 전통 매듭 만들기 체험을 하며 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 오늘(23일) 한일정상회담이 진행되는 동안 이시바 시게루 총리의 배우자인 요시코 여사와 친교의 시간을 가졌습니다.김 여사는 오늘 오후 일본 총리 공저에서 요시코 여사와 한일 양국의 전통 매듭 만들기 체험을 했다고 안귀령 부대변인이 서면 브리핑에서 전했습니다.양국 정상이 총리 관저에서 회담을 이어간 비슷한 시간대에 양국 퍼스트레이디도 마주 앉아 서로의 문화를 체험하며 친분을 다진 겁니다.요시코 여사는 체험 행사에서 "사람과 사람의 인연을 굳게 맺는다"며 일본 전통 매듭의 의미를 설명했고, 김 여사는 "한국 전통 매듭은 좋은 기운을 부르고 성공과 안녕을 기원하는 뜻을 담고 있다"고 말했습니다.특히 김 여사는 "한일 양국의 전통 매듭이 서로 다른 모양을 하고 있지만, 오랜 시간 끈을 마주하는 끈기와 절제, 정성의 시간이 필요하다는 점이 많이 닮아 있는 것 같다"고 강조했습니다.김 여사는 한국 문화를 바탕으로 한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 주인공들이 매듭으로 만들어진 노리개를 착용하고 등장했다고 소개하며 양국 문화 협력의 가능성을 언급했다고 안 부대변인은 전했습니다.두 여사는 직접 만든 노리개를 교환하기도 했습니다.김 여사는 노리개에 들어간 국화 매듭에 대해 "건강과 장수, 절개, 인연의 지속을 기원하는 의미"라며 "양국 우정이 국화매듭처럼 오래 이어지길 바란다"고 했습니다.이에 요시코 여사는 "풀리지 않는 끈끈한 인연을 맺은 것 같다. 소중히 간직하겠다"고 화답했습니다.이번 일정은 예정된 시간을 넘겨 70분간 진행됐습니다.두 여사는 한국에서 다시 만나기로 약속했다고 안 부대변인은 전했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)