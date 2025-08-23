타이완 야당 의원 2차 파면투표서도 전원 부결…라이칭더 "결과 존중"

▲ 7월 진행된 타이완 야당 의원 1차 파면투표

타이완에서 오늘(23일)(이하 현지시간) 실시된 친중 성향 제1야당인 국민당 소속 의원 7명에 대한 2차 파면(국민소환) 투표 결과1차와 마찬가지로 모두 부결됐습니다.원전 재가동 관련 국민투표는 찬성이 반대보다 많았지만 법정 요건 미달이 확실시되면서 안건이 통과되지 못했습니다.타이완 중앙통신사(CNA)와 연합보 등에 따르면 장치전 부입법원장(국회부의장)을 포함한 국민당 소속 입법위원(국회의원) 7명의 해임 여부를 결정하는 파면 투표의 개표가 이날 밤 50% 가까이 진행된 가운데 전원 부결됐습니다.친중 행보로 국가 안보를 해친다는 이유 등으로 추진된 이번 파면 투표는 지난달 26일 1차로 다른 24명에 대해 실시돼 모두 부결된 바 있습니다.1차 파면 투표와 함께 진행된 무소속 가오훙안 신주시장에 대한 파면 투표도 마찬가지로 부결됐습니다.친미·독립 성향의 라이칭더 총통이 지난해 취임한 뒤 그해 10월 진행된 국민당 소속 셰궈량 지룽 시장에 대한 파면 투표도 부결됐었습니다.여소야대 국면을 타파할 승부수로 추진됐던 야당 의원 31명에 대한 파면 추진이 완전히 좌절되면서 라이 정권은 오히려 역풍을 맞아 향후 국정 운영에심각한 타격을 입을 것으로 보입니다.라이 총통은 파면투표 전원 부결이 확실해지자 이날 오후 7시 10분께 기자회견을 열고 "우리 모두 결과를 존중하고 받아들여야 한다"면서 "여야에 관계없이 국민들 바람을 경청하길 바란다"고 밝혔습니다.야권은 이번 파면 투표를 앞두고 반대운동에 총력을 기울이는 것은 물론 원전 재가동 관련 국민투표에서 찬성표를 던져달라고 호소해왔습니다.국민투표에서는 타이완의 마지막 남은 원전이자 지난 5월 17일 상업 운전면허가 만료된 남부 핑둥현 헝춘의 제3 원전인 마안산 발전소의 재가동에 대한 찬반을 물었습니다.투표지에는 '제3원전이 안전에 문제가 없다고 확인될 경우 계속 가동하는 데 동의하십니까?'라고 적혔습니다.타이완 국민투표에서는 찬성 유권자가 반대 유권자보다 많고, 찬성 유권자가 전체 등록 유권자의 4분의 1을 넘기면 해당 안건이 통과되는데, 이날 오후 8시 기준 찬성표(약 430만표)가 반대표(약 150만표)보다 훨씬 많지만 법정 기준인 유권자의 4분의 1(약 500만표)에는 미치지 못해 안건이 통과되지 않았습니다.라이 총통은 이번 결과를 두고 "에너지 다원화에 대한 사회적 기대를 충분히 이해한다"라면서 "원자력 안전은 과학의 문제이며, 단 한 번의 국민투표로 완전히 해결될 수 없다"고 강조했습니다.이번에 사상 최대 규모로 추진된 파면 투표에서 야당 의원을 단 한 명도 끌어내리지 못한 후폭풍은 고스란히 정권에 부메랑으로 되돌아올 것으로 보입니다.날로 커지는 중국의 군사적 압박에 미국까지 관세 20%를 부과하는 등 외부 악조건을 극복해야 하는 상황 속에 라이 정부가 내부 동력마저 잃게 될 것이라는 전망이 나옵니다.계속되는 여야 대립 격화로 인한 국민 피로감은 타이완 정치권이 풀어나가야 할 공통 과제라는 지적도 제기됩니다.파면 추진 실패의 후폭풍 속에 라이 행정부는 개각을 단행할 것으로 보입니다.이런 가운데 파면 투표 시행 전날인 지난 22일 궈즈후이 경제부장(장관)이 사임했다고 로이터통신이 보도했습니다.궈 장관은 추타이위안 위생복리부장, 류징칭 타이완 국가발전위원회(NDC) 주임위원(장관급), 정잉야오 교육부장 등과 함께 교체될 가능성이 큰 것으로 점쳐진 인사였습니다.타이완 경제부장의 주요 역할 중 하나는 세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 업체 TSMC를 포함한 타이완 반도체 산업을 감독하는 것입니다.TSMC 협력업체 임원 출신인 궈 장관은 사임 이유를 건강상 고려 때문이라고 설명했습니다.그는 "그동안 정책이나 개인을 향해 제기된 각계 비판에 대해 진심으로 감사드리며 겸허히 받아들인다"고 밝혔습니다.개각에서 미국과 상호 관세 협상과 남부 폭우 피해 복구 등을 고려해 줘룽타이 행정원장(총리 격)과 정리쥔 부행정원장(부총리 격), 판멍안 총통부 비서장 등은 유임될 것으로 전망됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)