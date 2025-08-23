이시바 "한일협력, 지역 전체 이익…전략적 의사소통 강화"

▲ 이재명 대통령이 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리와 공동 언론 발표를 하고 있다.

한일 정상회담을 가진 이시바 시게루 일본 총리가 오늘(23일) 안정적 한일 관계 발전이 양국의 이익이 될 뿐만 아니라 지역 전체의 이익이 된다고 강조했습니다.이시바 총리는 이날 오후 도쿄 총리 관저에서 열린 한일 확대 정상회담 모두발언에서 이같이 언급하며 한일 협력 중요성을 역설했습니다.그는 "일본, 한국, 미국의 협력 강화는 매우 중요하다"며 "이에 대해서는 이 대통령과 인식을 공유하고 있다"고 덧붙였습니다.이시바 총리는 "적극적으로 노력하지 않으면 평화도 안정도 찾아오지 않는다"면서 "이러한 격동의 시대에는 더욱 그렇다"고 밝혔습니다.이시바 총리는 지난달 조현 외교부 장관의 일본 방문을 언급하면서 한일 간 의사소통이 긴밀히 이뤄지고 있다고 평가한 뒤 이재명 대통령이 취임 이후 양자 외교 첫 방문국으로 일본을 택한 데 대해 "매우 마음이 든든하다"며 감사의 뜻을 표했습니다.이어 "앞으로 아주 좋은 형태로 셔틀외교가 실천되기를 희망한다"고 덧붙였습니다.이시바 총리는 정상회담 이후 공동 언론발표에서 이웃 나라인 한국과는 폭넓은 교류가 이뤄지고 있지만 해결하기 어려운 문제도 존재한다면서 "일관된 정책을 취할 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "이 대통령과는 국교 정상화 이후 구축해 온 기반을 바탕으로 일한 관계를 안정적으로 발전시킨다는 데 (의견이) 일치했다"며 안보·경제 안보 분야에서 전략적 의사소통을 강화해 나가기로 했다고 말했습니다.이어 "일한 차관 전략대화 조기 개최에 더해 방위 당국 간 대화 틀도 활용해 일한 간 협력을 모색할 것"이라고 덧붙였습니다.아울러 이시바 총리는 한일 양국 간에 지방 활성화, 저출산·고령화, 인구 급감, 재해 대책 등 공통 과제가 많다면서 이러한 과제에 대한 지식을 공유하고 협력하기 위해 양국 간 협의 틀을 마련하기로 했다고 설명했습니다.이시바 총리는 워킹홀리데이 제도 확대, 수소·암모니아·인공지능(AI) 협력 추진에 대해서도 이 대통령과 뜻을 모았다고 전했습니다.이시바 총리는 이번 정상회담에서 이 대통령과 북한 문제 등 지역 정세에 관해서도 의견을 교환했다면서 "북한의 완전한 비핵화를 위해 일한, 일미한이 긴밀히 협력해 나가기로 다시 확인했다"고 밝혔습니다.이어 중국을 염두에 두고 이 대통령에게 "힘 혹은 위력에 의한 일방적 현상변경 시도에 반대한다는 취지로 말했다"고 전했습니다.이시바 총리는 공동 언론발표에서도 "한국 대통령이 취임한 이후 첫 양자 외교 방문국으로 일본을 찾는 것은 처음이라고 들었다"며 이 대통령이 '역사적 방문'을 했다고 평가했습니다.이와 관련해 일본 언론은 이 대통령이 동맹국인 미국보다 일본을 먼저 방문한 것이 이례적이라면서 이념보다는 실익을 중시하는 이 대통령의 실용 외교를 보여준 사례라고 해설했습니다.이시바 총리는 한일 국교 정상화 60주년 슬로건이 '두 손을 맞잡고, 더 나은 미래로'라고 소개하고 이번 한일 정상회담을 계기로 한일관계가 새로운 힘을 얻어 더 발전하기를 기대한다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)