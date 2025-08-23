한일 정상회담, 발언의 미묘한 차이…중국·북핵·납북자 문제까지

▲ 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 한일 확대정상회담을 하고 있다.

한일 정상은 회담 뒤 공동발표에서 공고한 협력 의지를 강조했지만, 중국 견제 표현과 비핵화 용어, 그리고 납북자 문제에선 미묘한 차이를 드러냈습니다.이시바 일본 총리는 "힘이나 위압에 의한 일방적 현상 변경에 반대한다"는 입장을 밝혔는데, 이는 중국의 타이완 침공 가능성이나 남중국해에서의 항행 자유 침해를 지적할 때 주로 사용되는 외교적 표현입니다.사실상 이 대통령과 함께 선 자리에서 중국을 견제하는 입장을 거듭 강조한 것입니다.이 표현은 냉전 이후 서방 국가들이 중국이나 러시아의 영토 확장 및 강압적 행위를 경계하며 반대 의사를 표명할 때 굳어진 용어로, 일본과 미국이 주도하는 '인도·태평양 전략'에서도 자주 등장합니다.따라서 이시바 총리의 발언은 일본의 대중 견제 기조를 분명히 한 것으로 해석되며, 반대로 이 대통령이 같은 표현을 쓰지 않은 것은 중국을 직접 자극하지 않으려는 의도로 풀이됩니다.두 정상의 발언이 갈린 부분은 또 있습니다.이 대통령은 '한반도의 완전한 비핵화'를 언급했지만, 이시바 총리는 '북한의 완전한 비핵화'를 사용했습니다.두 표현은 유사해 보이지만 외교적으로는 중요한 차이가 있습니다.'북한의 완전한 비핵화'는 북한이 보유한 모든 핵무기와 핵 프로그램을 완전히, 검증 가능하며 되돌릴 수 없게 폐기하는 데 초점을 둡니다.즉, 비핵화의 대상이 북한에 국한되며, 북한은 이 용어에 대해 강하게 반발해왔습니다.반면, '한반도의 완전한 비핵화'는 한반도 전역에서 핵무기와 핵위협을 제거한다는 포괄적 의미로 해석됩니다.한국과 미국은 사실상 북한 비핵화를 지칭한다고 이해하지만, 북한은 미국의 핵우산(확장억제) 철회, 주한미군의 핵 전력 배치 금지, 나아가 미군 철수까지 포함할 수 있다는 입장을 보입니다.따라서 북측은 이를 미국의 핵 위협 해소를 요구하는 협상 카드로 활용해왔습니다.또 다른 차이는 납북자 문제에서 드러났습니다.이시바 총리는 "납치 문제 해결을 위해 이재명 대통령께서 지지를 표명해 주신 것에 감사드린다"고 말했지만, 이 대통령은 별도의 언급을 하지 않았습니다.이는 공개적으로 다룰 경우 대북 협상이 더 복잡해질 수 있다는 기존 판단을 따른 것으로 보입니다.그러나 역대 한국 정부의 납북자 송환 노력은 가시적인 성과를 내지 못했다는 비판을 받아왔습니다.6·25전쟁 이후 북한에 납치된 전후 납북자는 정부가 공식 인정한 인원만 500명이 넘습니다.전후 납북자는 총 3,835명으로 집계되며, 이 가운데 탈북자 9명을 포함해 3,319명이 귀환했습니다.그러나 어민 457명, KAL기 납북자 11명, 군·경 30명, 기타 18명 등 516명은 돌아오지 못했습니다.기타 18명에는 당시 고교생 5명도 포함됩니다.특히 KAL기 납치는 1969년 12월 11일, 강릉에서 서울로 향하던 국내선 여객기가 북한 공작원에 의해 납치된 사건으로, 탑승자 50명 중 39명은 65일 만에 판문점을 통해 귀환했지만 나머지 11명은 끝내 돌아오지 못했습니다.(사진=연합뉴스)