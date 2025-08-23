뉴스

'금리 인하' 시사한 파월…트럼프는 여전히 불만

김범주 기자
작성 2025.08.23 20:37 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

미국 중앙은행 연준의 파월 의장이, 이르면 다음 달에 금리를 인하할 수 있다는 뜻을 내비쳤습니다. 발표 직후 다우지수와 함께 이더리움도 사상 최고치를 경신했는데요. 그런데도 트럼프 대통령은 또 한 번 불만을 쏟아냈습니다.

뉴욕에서 김범주 특파원이 보도합니다.

<기자>

올해 들어서 한 번도 금리를 내리지 않은 미국 중앙은행 연준의 제롬 파월 의장이 입장을 바꿨습니다.

일자리 상황이 걱정스럽다면서, 이르면 다음 달 금리를 내릴 가능성을 내비쳤습니다.

[제롬 파월/연준 의장 : 고용이 악화할 가능성이 높아지고 있는데, 해고가 급격하게 늘고 실업률이 높아질 수 있습니다.]

하지만 파월 의장은 동시에 물가 걱정도 강조를 했습니다.

관세 때문에 물가가 오르는 건 기정사실인데, 얼마나 오를지 예측하기 쉽지 않다는 겁니다.

[제롬 파월/연준 의장 : 관세가 물가에 미치는 영향은 이제 명확히 드러나고 있습니다. 앞으로 몇 달 동안 관세 효과가 쌓여갈 겁니다.]

금리를 내리더라도 0.25%p만 내릴 수 있고, 트럼프 대통령이 원하는 대폭 인하는 받아들이기 어렵다는 뜻으로 해석됩니다.

트럼프 대통령과 측근들은 곧바로 비판을 쏟아냈습니다.

[피터 나바로/백악관 고문 : 0.25% 포인트 찔끔 인하는 필요 없습니다. 미국을 위대하게 만들기 위해서 당장 1% 포인트, 아니 그 이상 금리를 내려야 합니다.]

트럼프 대통령은 또 측근들을 연준 회의에 과반수 가깝게 채워 넣는 계획도 밀어붙이겠다는 뜻을 내비쳤습니다.

금융시장은 일단 파월 의장이 금리 인하를 시사한 만큼, 돈이 더 풀릴 거라고 보고 환영했습니다.

가상화폐 시가총액 2위인 이더리움이 한때 10% 이상 급등하고, 뉴욕증시 다우지수도 2% 가깝게 오르면서 모두 사상 최고치를 갈아치웠습니다.

(영상취재 : 이상욱, 영상편집 : 정성훈)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지