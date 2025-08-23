뉴스

화장실 속속이 '폐쇄'…강릉 식수난에 기우제까지 '비상'

조재근 기자
작성 2025.08.23 20:28 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

강원 강릉에 가뭄이 장기화하면서 주민들 식수 확보에 비상이 걸렸습니다. 상수원 저수율은 이미 20% 밑으로 떨어졌고 농사용 물까지 부족해지면서, 주민들은 기우제까지 올리는 상황입니다.

보도에 조재근 기자입니다.

<기자>

마을 통장이 분주히 이웃집을 찾아다니며 수도 계량기 밸브의 용량을 50%로 맞춥니다.

세대별 계량기를 잠그는 제한급수 시행 나흘 만에 진행률은 87%까지 올라갔습니다.

[이경빈/마을 통장 : 날씨가 날씨여서 나오면 계속 땀이 막 안에 줄줄 흐르는데…. (협조는 다 잘 되나요?) 아주 잘 되고 있습니다. 협조는 이상 없이 잘해줘요.]

공원의 화장실은 속속 문이 닫히고 바닷가 주변 화장실에도 폐쇄 예정 안내문이 붙었습니다.

가을 농사를 시작하는 들녘에는 비상이 걸렸습니다.

김장용 무 배추를 심을 시기인데 심어 놓은 모종이 바짝 타들어 가고 있습니다.

수백만 원씩 자비를 들여 관정을 뚫고 종일 스프링클러를 돌려도 정상적인 수확을 예상하기 어렵습니다.

[김동창/농민 : 계속 물을 줘야 됩니다. 물을 안 주면 이게 살지 못하죠. 뭐 돈을 들여 가지고 장비도 구입해야 하고 물도 퍼야 하고 이러니까 인력도 많이 든다고 봐야 합니다.]

강릉시 상수원인 오봉 저수지의 저수율은 18.3%로 평년의 26% 수준, 제한 급수 첫날보다 3%p 더 줄었습니다.

저수지 수문 근처 바닥도 바짝 말라 있습니다.

1983년 준공 이후 42년 만에 가장 낮은 저수율을 보이고 있습니다.

물 한 방울이라도 더 모으기 위해 상류에서는 물줄기를 정비하고 인근 하천수를 상수원으로 쓰기 위한 수로 공사도 벌이고 있습니다.

대관령에서는 기우제까지 열렸습니다.

강릉단오제보전회가 가뭄 해갈의 간절한 마음을 담아 기우제를 올리고 굿을 벌였습니다.

강릉시는 저수율이 15% 밑으로 내려가면 제한급수를 75%까지 확대하고, 급수차 88대를 동원해 인근 시군과 다른 정수장에서 운반 급수를 실시할 예정이지만 당분간 이렇다 할 비 소식이 없어 근본적인 해결은 어려워 보입니다.

(영상취재 : 김대철)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조재근 기자 사진
조재근 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지