뉴스

변사 현장서 금목걸이 훔친 범인 잡았다…검시조사관 긴급체포

김보미 기자
작성 2025.08.23 20:25 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

최근 인천의 한 빌라에서 숨진 남성이 착용하고 있던 시가 1천만 원 넘는 금목걸이가 사라지는 일이 있었죠. 조사 결과 인천 경찰청 소속 검시 조사관이 작업 중 목걸이를 훔쳐 숨겨뒀던 걸로 드러났습니다.

사건·사고 소식은 김보미 기자가 정리했습니다.

<기자>

인천 남동구의 한 빌라, 지난 20일 이곳에서 발견된 50대 남성 시신의 목에 걸려 있던 1천100만 원 상당의 20돈짜리 금목걸이가 사라졌습니다.

당시 최초 현장에 출동한 형사가 찍은 사진에는 금목걸이가 있었지만, 이후 출동한 과학수사대 촬영 사진에는 목걸이가 보이지 않았던 겁니다.

[전인숙/인근 주민 : 출근을 안 해서 직원이 왔더니 (숨져있었다고….) 목걸이 없어지는 바람에 더 이렇게 (일이) 커진 거지.]

현장에 출동한 경찰관 4명과 검시 조사관 A 씨는 서로의 몸을 수색했지만 목걸이는 발견되지 않았습니다.

그런데 경찰 수사 결과 범인은 검시 조사관 A 씨였던 걸로 드러났습니다.

금목걸이를 숨겨뒀다고 자수한 A 씨의 진술을 토대로 경찰은 A 씨의 집에서 목걸이를 찾아 압수했습니다.

---

이틀 전 발생한 경기 용인시 오피스텔 살해 사건의 범행 동기는 보복 범죄였던 것으로 밝혀졌습니다.

평소 알고 지내던 30대 여성을 살해한 B 씨는 "지난 5월 피해 여성이 자신으로부터 범죄 피해를 겪었다며 경찰에 신고하자 억울한 감정에 범행을 저질렀다"고 진술했습니다.

이에 따라 경찰은 단순 살인이 아닌 보복살인 혐의를 적용해 B 씨에 대한 구속영장을 신청했습니다.

---

오늘(23일) 오전 부산에서는 전자발찌를 끊고 도주했던 40대 성범죄자가 도주 17시간 만에 검거됐습니다.

어제 오후 충북 청주에서 전자발찌를 훼손하고 도망친 C 씨는 대중교통을 이용해 경남 진주와 김해, 부산으로 이동했지만 오늘 오전 11시 반쯤 붙잡혔습니다.

(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 조수인)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김보미 기자 사진
김보미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지