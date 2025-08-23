이시바 "이재명 대통령 방문, 마음 든든하다"

▲ 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 한일 확대정상회담에 앞서 기념촬영을 하며 악수하고 있다.

이시바 시게루 일본 총리가 안정적인 한일 관계 발전이 양국에 이익이 될 뿐만 아니라 지역 전체의 이익이 된다고 강조했습니다.이시바 총리는 오늘(23일) 오후 도쿄 총리 관저에서 열린 한일 확대 정상회담 모두발언에서 이같이 언급하고 "일본, 한국, 미국의 협력 강화는 매우 중요하다"고 말했습니다.이시바 총리는 "적극적으로 노력하지 않으면 평화도 안정도 찾아오지 않는다"면서 "이러한 격동의 시대에는 더욱 그렇다"고 밝혔습니다.이시바 총리는 지난달 조현 외교부 장관의 일본 방문을 언급하면서 한일 간 의사소통이 긴밀히 이뤄지고 있다고 평가하고 이재명 대통령이 취임 이후 양자 외교 첫 방문국으로 일본을 택한 데 대해 "매우 마음이 든든하다"며 감사의 뜻을 표했습니다.이어 "앞으로 아주 좋은 형태로 셔틀외교가 실천되기를 희망한다"고 덧붙였습니다.일본 언론은 이 대통령이 동맹국인 미국보다 일본을 먼저 방문한 것이 이례적이라고 평가하면서 이념보다는 실익을 중시하는 이 대통령의 실용 외교를 보여준 사례라고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)