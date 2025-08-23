이 대통령 "협력확대가 대일외교 원칙…과거 직시하되 미래로"

▲ 대통령실은 이재명 대통령이 지난 19일 서울 용산 대통령실에서 오이카와 쇼이치 요미우리신문그룹 대표와 인터뷰하는 사진을 22일 SNS에 공개했다.

이재명 대통령은 취임 후 첫 일본 방문을 앞두고 일본 언론과 인터뷰에서 "과거를 직시하되 미래로 나아가자"며 양국 간 협력 확대를 제안했습니다.이 대통령은 오늘 오전 일본으로 출국 전 공개된 일본 아사히·마이니치·닛케이·산케이 신문과의 공동 서면 인터뷰에서 "양국 간 협력을 확대해나가자는 것이 저의 신념이자 우리 정부의 대일 외교 원칙"이라며 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 한일 수교가 올해 60주년으로 '60갑자'의 한 주기를 돌았다고 언급하며 "한일관계에는 대립의 측면과 협력의 측면, 공존하면서 용인하는 측면이 동시에 존재한다. 서로에게 유익한 바를 최대한 찾아내는 게 중요하다. 어떤 나쁜 측면 때문에 유익한 면을 포기할 필요는 없다"고 말했습니다.그러면서 "이번 방일이 미래지향적 협력의 발판을 공고히 하는 계기가 되길 바란다"며 "이시바 시게루 총리님과 함께 역내 평화와 안정 유지, 안보, 경제 등 여러 분야의 공조 방안에 대해 허심탄회하게 의견을 교환하겠다"고 덧붙였습니다.양국 간 민감한 주제인 '과거사 문제'에 대해서는 "진실과 감정의 문제이기 때문에 사실을 인정하고 사과하며, 진심으로 위로하는 과정이 훨씬 더 중요하다"며 "장기적인 시각에서 더 근본적인 문제의식을 가지고 인간적인 깊은 고려 속에서 이 문제를 논의하면 좋겠다"고 언급했습니다.그러면서도 이 대통령은 "문제에 너무 매몰되어서는 안 된다"며 "현실을 인정하고, 서로 존중하고, 서로에게 도움 되는 일은 최대한 극대화하는 방향으로 나아갈 필요가 있다"고 강조했습니다.일본산 수산물 금지 조치 해제 문제에 관해서는 "우리 국민의 일본 수산물에 대한 신뢰 회복이 우선"이라고 했습니다.이와 관련, 강유정 대통령실 대변인은 도쿄 프레스센터 브리핑에서 일본산 수산물 수입 규제 완화가 이날 한일정상회담에서 공식 의제로 오를 가능성에 대해 "국민이 우려하거나 국익에 저해되는 부분에 대해, 최대한 국익에 잘 맞고 국민의 이해관계에 어긋남이 없도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했습니다.강 대변인은 "양국이 상호 호혜적인 관계 안에서 조금 더 수월성이 높은 관계로 나아가고자 하는 공동의 목적을 가지지만, 국익에서 가장 중요하게 생각하는 부분이나 혹여 국민에게 오해를 불러일으키는 부분에 대해서는, 오해가 없도록 애쓰고 있는 것으로 안다"고 설명했습니다.이 대통령은 일본 언론 인터뷰에서 일본의 관심 사안인 '납북 피해자 문제'에 대한 입장을 묻는 말에는 "깊이 공감하고 있다. 인도주의 차원에서 꼭 해결되어야 할 사안"이라며 "북한과 관련된 다양한 의제를 논의하기 위해서라도 대화 복원이 필요한 시점"이라고 답했습니다.이 대통령은 일본과 '셔틀 외교' 복원을 출발점으로 교류 확대를 추진하겠다고 밝혔습니다.이 대통령은 "통상환경 변화에 대응해 양자 채널뿐 아니라 한미일, 한일중, '아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)+3', 인도·태평양 경제 프레임워크(IPEF) 등 다자 및 소다자 채널도 적극 활용해 나갈 계획"이라고 말했습니다.또 "동아시아를 포함한 태평양 연안국의 경제협력기구를 확고하게 만들어 나가는 일도 이제는 진지하게 논의해야 할 때가 됐다"는 말도 덧붙였다.이번 정상회담을 앞두고 일각에서는 한국의 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입이 논의될 수 있다는 전망이 나오기도 했습니다.(사진=이재명 대통령 SNS, 연합뉴스)