"한일 정상 합의문에 '미래 지향' 명기 예정"

▲ 1박2일 일정으로 일본을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일 일본 도쿄 하네다공항에 도착하고 있다.

방일 중인 이재명 대통령이 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 뒤 공동 언론 발표 형태를 통해 미래 지향의 관계 발전 등을 합의문에 담을 예정이라고 요미우리신문이 복수의 당국자를 인용해 보도했습니다.합의문은 양 정상 간 합의를 공식 문서화한 것이라고 신문은 전했습니다.보도에 따르면 최종 조율 중인 합의문에는 "양국 정상은 국교 정상화로부터 60년간 쌓아 올린 기반에 기초해 양국 관계를 안정적이고 미래지향적으로 발전시켜 나갈 것"이라는 내용이 들어갈 것으로 보입니다.또 역사 문제와 관련해서는 일본 측이 식민지 지배에 대한 반성과 사과가 포함된 1998년 김대중-오부치 공동선언을 포함해 역대 내각이 보여온 역사 인식의 계승을 다시 표명한다고 요미우리신문은 전했습니다.양국 정상 간 '셔틀 외교' 활성화와 한일, 한미일 안보협력 등의 내용도 담길 전망입니다.여기에 수소에너지를 비롯한 청정에너지 보급, 전략물자 공급망 구축 등 경제 안보 측면의 협력도 언급될 예정이라고 요미우리신문은 보도했습니다.(사진=연합뉴스)