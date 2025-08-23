뉴스

"한일 정상 합의문에 '미래 지향' 명기 예정"

＜일본 요미우리신문＞

김민표 D콘텐츠 제작위원
작성 2025.08.23 16:24 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"한일 정상 합의문에 '미래 지향' 명기 예정"
▲ 1박2일 일정으로 일본을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일 일본 도쿄 하네다공항에 도착하고 있다.

방일 중인 이재명 대통령이 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 뒤 공동 언론 발표 형태를 통해 미래 지향의 관계 발전 등을 합의문에 담을 예정이라고 요미우리신문이 복수의 당국자를 인용해 보도했습니다.

합의문은 양 정상 간 합의를 공식 문서화한 것이라고 신문은 전했습니다.

보도에 따르면 최종 조율 중인 합의문에는 "양국 정상은 국교 정상화로부터 60년간 쌓아 올린 기반에 기초해 양국 관계를 안정적이고 미래지향적으로 발전시켜 나갈 것"이라는 내용이 들어갈 것으로 보입니다.

또 역사 문제와 관련해서는 일본 측이 식민지 지배에 대한 반성과 사과가 포함된 1998년 김대중-오부치 공동선언을 포함해 역대 내각이 보여온 역사 인식의 계승을 다시 표명한다고 요미우리신문은 전했습니다.

양국 정상 간 '셔틀 외교' 활성화와 한일, 한미일 안보협력 등의 내용도 담길 전망입니다.

여기에 수소에너지를 비롯한 청정에너지 보급, 전략물자 공급망 구축 등 경제 안보 측면의 협력도 언급될 예정이라고 요미우리신문은 보도했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민표 D콘텐츠 제작위원 사진
김민표 D콘텐츠 제작위원페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지