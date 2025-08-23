이 대통령, 재일동포들과 오찬간담회…"간첩조작 사건 사과"

▲ 이재명 대통령이 23일 일본 도쿄의 한 호텔에서 열린 재일동포 오찬 간담회에 참석해 발언하고 있다.



이재명 대통령이 오늘(23일) 일본 첫 방문 일정으로 재일동포 200여 명과 만나 오찬을 함께 했습니다.이 대통령은 오늘 오후 도쿄 시내 한 호텔에서 재일동포 오찬 간담회를 열고 "굴곡전 대한민국 역사 굽이굽이마다 우리 동포들의 헌신과 희생이 있었다"며 "동포 여러분의 애국심을 잊지 않고 꼭 기억하고 보답하도록 하겠다"고 말했습니다.특히 이 대통령은 "직시해야 될 부끄럽고 아픈 역사도 있다"고 운을 뗀 뒤, 간접 조작 사건을 언급했습니다.이 대통령은 "위대한 민주화 여정 속에서 많은 재일 동포들이 억울하게 간접 조작 사건의 피해자로 고통을 겪었다"며 "대한민국 대통령으로서 대한민국 국가 폭력의 희생 당한 피해자와 가족 여러분께 공식적으로 사과드린다"고 고개를 숙였습니다.또 "100년 전 아라카와 강변에서 벌어진 끔찍한 역사와 일본 각지에 흩어져 있는 유골들의 넋을 잊지 않겠다"고 덧붙였습니다.대한민국 대통령이 첫 양자 방문국으로 일본을 택한 건, 이 대통령이 처음입니다.이 대통령은 "한일관계가 새로운 미래를 향해 새롭게 나아가고 있다"며 "동포 사회에의 다양한 목소리에 귀 기울이고, 필요한 지원을 아끼지 않고 확대해 나가겠다"고 약속했습니다.이날 행사에는 김혜경 여사도 동반 참석했으며, 위성락 국가안보실장과 김용범 대통령실 정책실장 그리고 특별수행원 자격으로 이혁 주일대사 내정자도 자리했습니다.(사진=연합뉴스)