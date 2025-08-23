트럼프, 눈엣가시 볼턴 전 안보보좌관 압수수색…정치보복?

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관(오른쪽)

미국 내 대표적인 '반트럼프' 인사인 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 전격적으로 자택 압수수색을 당했습니다.미국 언론에 따르면 연방수사국(FBI)은 22일(현지시간) 트럼프 1기 행정부 때 안보보좌관을 지낸 볼턴의 메릴랜드주 자택과 워싱턴주 사무실을 급습해 서류 등을 압수했습니다.FBI는 볼턴이 트럼프 행정부에 해를 끼치려 언론 등에 국가 안보 정보를 부적절하게 유출했는지 여부를 조사하고 있는 것으로 전해졌습니다.볼턴은 트럼프 대통령이 눈엣가시처럼 여기던 인사였습니다.그는 트럼프 1기 행정부 시절인 2018년 4월 백악관 국가안보보좌관에 임명됐지만, 외교·안보 정책에서 초강경 노선을 주장하면서 트럼프 대통령과 충돌했고 17개월 만인 2019년 9월 경질됐습니다.그는 이후 트럼프 저격수로 변신해 국정 운영을 강하게 비판해왔습니다.트럼프 대통령은 볼턴이 기밀 정보를 유출했다는 주장을 수년간 해왔고, 올해 1월 취임하자마자 볼턴에 대한 정부 경호를 중단시켰습니다.볼턴은 안보보좌관으로서 대이란 강경 정책을 주도한 탓에 이란의 암살 위협에 노출돼 비밀경호국의 경호를 받고 있었습니다.하지만 이같은 압박에도 볼턴은 트럼프 대통령의 외교 정책을 계속 비판했습니다.그는 압수수색 전날에도 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 최근 알래스카 정상회담에서 트럼프 대통령을 '굴복시켰다'고 논평했습니다.미 언론은 볼턴 수사가 트럼프 대통령이 취임 전부터 공언해 온 정치보복의 일환이며, 이를 계기로 보복이 격화할 가능성이 있다고 보고 있습니다.뉴욕타임스(NYT)는 "이번 수사는 비판자를 겨냥한 트럼프 대통령 보복 캠페인의 새로운 장"이라며 "백악관과 법무부, FBI 내의 충성파들은 '침묵하라, 그렇지 않으면 연방 법집행 기관의 막강한 권력을 동원해 당신의 직위나 자유를 위협하고 영원히 의심의 눈초리를 받게 하겠다'는 분명한 메시지를 보내고 있다"고 짚었습니다.워싱턴포스트(WP)도 사설에서 "볼턴을 표적으로 삼은 FBI의 습격은 트럼프의 복수 작전에서도 선을 넘은 일"이라고 지적하고, "이 사례는 정치적으로 편향된 인사들을 법집행 기관 수장에 배치하는 것이 얼마나 위험한지 보여준다"고 강조했습니다.NBC 방송은 소식통을 인용해 볼턴 압수수색 영장의 근거가 된 첩보를 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장이 캐시 파텔 FBI 국장에게 제공했다고 보도했습니다.한때 미국의 안보사령탑을 지낸 인사를 잡는 데 미국의 양대 정보기관이 협력한 셈입니다.트럼프 대통령 휘하의 사정기관들이 앞으로 누구를 목표로 삼을지에 대해서도 관심이 집중되고 있습니다.트럼프 대통령은 지난달 버락 오바마 전 대통령이 '반역죄'를 저질렀다고 공개적으로 공격했는데, 미 법무부는 2016년 미 대선에 러시아가 트럼프 당시 공화당 대선 후보를 돕기 위해 대선에 개입했다는 이른바 '러시아 게이트'를 오바마 행정부가 조작했는지 확인하는 조사에 착수한 상태다.WP는 볼턴 조사가 러티샤 제임스 전 뉴욕주 검찰총장, 애덤 쉬프 캘리포니아주 상원의원, 제임스 코미 전 FBI 국장, 존 브레넌 전 CIA 국장 등 트럼프 비판자들에 대한 연방 조사관의 조사가 진행되고 있는 와중에 시작됐다는 점을 주목했습니다.트럼프 대통령은 이번 압수수색을 통해 "볼턴이 매우 비애국적인 인물"이라는 증거가 발견될 수 있다고 말했습니다.(사진=AP,연합뉴스)