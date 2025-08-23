트럼프 "정부, 인텔 지분 10% 완전 소유·통제"…최대주주 등극

도널드 트럼프 미국 대통령은 경영난을 겪고 있는 미국 반도체 기업 인텔의 지분 10%를 미국 정부가 "완전하게 소유 및 통제"하게 됐다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 22일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "미국(미국 정부)이 이제 더 놀라운 미래를 가진 위대한 미국 기업 인텔의 (지분) 10%를 완전히 소유하고 통제한다고 보고드리게 되어 큰 영광"이라고 적었습니다.



이에 따라 미국 정부는 인텔의 최대 주주가 됐습니다.



지금까지 인텔의 최대주주는 지분 8.92%를 보유한 미국의 자산운용사 블랙록이었습니다.



트럼프 대통령은 "나는 이 거래를 인텔 최고 경영자인 립부 탄과 협상했다"며 "미국(미국 정부)은 (획득하는) 이들 지분에 대해 아무것도 지불하지 않았으며, 현재 주식의 가치는 약 110억 달러(약 15조 원)에 달한다"고 적었습니다.



또 "인텔이 하는 일인 최첨단 반도체와 집적회로를 만드는 것은 우리나라 미래의 근간"이라며 "다시 미국을 위대하게 만들자"라고 썼습니다.



트럼프 대통령이 거론한 미국 정부의 인텔 지분 10% 획득은 반도체법(CHIPS Act·칩스법)에 입각해 인텔에 보조금을 지급하는 데 따른 반대급부 성격입니다.



바이든 행정부 때인 지난해 11월 미 상무부는 최첨단 반도체 역량을 발전시키고 일자리 수만 개를 창출하기 위해 인텔에 최대 78억6천500만 달러(약 10조9천억 원)의 직접 자금을 지급한다고 발표한 바 있습니다.



인텔은 이를 포함해 총 109억 달러 규모의 정부 보조금을 받게 돼 있습니다.



앞서 하워드 러트닉 미국 상무장관은 지난 19일 반도체법에 따른 보조금을 활용해 인텔의 지분 확보를 시도하고 있다고 밝혔습니다.



뉴욕타임스(NYT)에 따르면 실제로 트럼프 정부와 인텔은 러트닉 장관의 발언 다음날인 20일 이번 합의의 기본 틀을 확정했습니다.



인텔 이사회가 당일에 이 방안을 승인했고, 그 이튿날인 21일 러트닉 장관과 탄 CEO가 구체적인 계약 조건에 합의했다고 관계자가 전했습니다.



탄 CEO는 계약을 공식 발표하는 성명에서 "대통령과 정부가 인텔에 보여준 신뢰에 감사드린다"며 "미국의 기술과 제조 분야 리더십 발전에 대한 노력을 기대한다"고 밝혔습니다.



러트닉 장관도 소셜미디어 엑스(X)에서 "역사적 합의로 반도체 분야에서 미국의 리더십이 강화될 것"이라며 "함께 경제를 성장시키고 미국의 기술 우위를 지키는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 백악관에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조 추첨 일정 발표 행사에서 인텔 지분 획득 건을 소개한 뒤 "우리는 그와 같은 거래를 많이 한다. 나는 (그와 같은 거래를) 더 할 것"이라고 말했습니다.



이에 따라 삼성전자와 같이 대미 반도체 설비투자에 따른 보조금을 수령하는 기업에 대해 트럼프 행정부가 지분 인수를 시도하려 할 가능성에 관심이 쏠립니다.



다만 트럼프 대통령이 인텔과 같은 자국 기업을 넘어, 외국 업체의 지분 획득까지 시도하려 할지는 좀 더 지켜봐야 할 것이라는 견해도 있습니다.



월스트리트저널(WSJ)은 지난 21일 트럼프 행정부가 반도체법에 따른 보조금을 주는 대가로 보조금 수령 기업의 지분을 확보하는 방안을 검토 중이지만 미국 투자를 늘리고 있는 대형 업체들에 대해선 지분 확보를 추구할 계획이 없다고 행정부 관계자를 인용해 보도했습니다.



전임 조 바이든 행정부 시기인 지난해 12월에 미 상무부는 반도체법에 따라 TSMC에 66억 달러(약 9조2천억 원), 마이크론에 62억 달러(약 8조6천억 원), 삼성전자에 47억5천만 달러(6조6천억 원) 등의 보조금을 지급하기로 하는 계약을 해당 기업들과 맺었습니다.



보조금은 제조시설 등 이들 기업이 약속한 미국 내 투자 프로젝트의 규모에 따라 정해졌고, 보조금 집행은 프로젝트 이행에 따라 순차적으로 지급되는 구조입니다.



NYT는 법조계·금융계에서 정부가 보조금을 대가로 기업의 지분을 취득하는 방안이 반도체법상 가능한 것인지 의문이라는 지적도 나온다고 전했습니다.



