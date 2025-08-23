'노란봉투법' 상정…필리버스터 3시간 넘게 진행 중

<앵커>



국회에선 오늘(23일) 오전 여·야 쟁점법안 중 하나인 노동조합법 개정안, 이른바 '노란봉투법'이 상정됐습니다. 국민의힘은 다시 무제한 토론, 필리버스터를 진행하며 법안 통과를 막고 있습니다.



오전 9시쯤 다시 열린 8월 임시국회 본회의.



민주당 주도로 어제 방송 3법 가운데 마지막으로 남았던 한국교육방송공사법이 본회의 문턱을 넘었고, 오늘은 쟁점법안 중 하나인 노란봉투법이 본회의에 상정됐습니다.



이 법안은 사용자의 범위와 노동쟁의가 가능한 대상을 확대하고, 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용을 담고 있습니다.



[김주영/민주당 의원 : 거액의 손해배상 청구로 인하여 근로자의 쟁의 행위가 위축되는 현상을 방지할 수 있도록 하였습니다.]



국민의힘은 사전에 예고했던 대로 필리버스터, 무제한 토론에 돌입했고 김형동 의원이 첫 번째 주자로 나서 3시간 넘게 반대 토론을 벌이고 있습니다.



[김형동/국민의힘 의원 : 이 법이 통과되면 이런 효과가 있다는 거죠. 극단적인 예가 아예 (기업이) 공장을 미국이나 해외로 가져간다는 거죠.]



국회법에 따라 필리버스터는 재적 의원 5분의 3 이상이 찬성하면 개시 24시간 뒤 표결을 통해 종결시킬 수 있습니다.



민주당 등 범여권 의석이 재적 의원 5분의 3을 넘는 만큼 내일 오전 필리버스터를 강제로 종료하고 표결에 들어갈 걸로 보입니다.



그 직후엔 자산 2조 원 이상 상장회사에 집중투표제 시행을 의무화한 내용 등이 담긴 이른바 더 센 상법이 본회의에 올라가는데, 국민의힘이 이 역시 필리버스터를 예고한 터라 법안은 모레 오전 표결 처리될 걸로 보입니다.



