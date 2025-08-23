타이완 '친중' 야당의원 7명 파면투표 시작…1차 24명은 전원 부결

▲ 7월 진행된 타이완 야당 의원 1차 파면투표

타이완에서 친중 성향 야당 의원들에 대한 2차 파면(국민소환) 투표와 원전 재가동 관련 국민투표가 시작됐습니다.타이완 중앙통신사(CNA)에 따르면 타이완 제1야당인 국민당 소속 입법의원(국회의원) 7명의 해임 여부를 결정하는 2차 파면 투표가 오늘 오전 8시(현지시간) 해당 선거구에서 시작됐습니다.또 타이완 내 원자력발전소 재가동 동의 여부를 묻는 국민투표도 동시에 시작됐습니다.친중 행보로 국가 안보를 해친다는 이유 등으로 추진된 이번 파면 투표는 지난달 26일 1차로 24명에 대해 실시돼 모두 부결된 바 있습니다.당시 함께 진행된 무소속 가오훙안 신주시장에 대한 파면 투표도 부결됐습니다.야권은 이번 파면 투표를 앞두고 반대운동에 총력을 기울이는 것은 물론 원전 재가동 투표에서 찬성표를 던져달라고 호소했습니다.국민투표는 타이완의 마지막 남은 원전이자 지난 5월 상업 운전면허가 만료된 남부 핑둥현의 제3 원전인 마안산 발전소의 재가동에 대한 찬반을 묻습니다.타이완 국민투표에서는 찬성 유권자가 반대 유권자보다 많고, 찬성 유권자가 전체 등록 유권자의 4분의 1을 넘기면 해당 안건이 통과됩니다.친미·독립 성향의 라이칭더 총통은 지난 1차 파면 투표를 통해 여소야대 정국의 전환을 꾀했다가 실패한 뒤 후폭풍을 겪는 가운데 2차 파면 투표가 끝난 이후 개각을 단행할 것으로 보입니다.이런 가운데 파면 투표 시행을 앞두고 어제(22일) 궈즈후이 경제부장(장관)이 사임했다고 로이터통신이 보도했습니다.궈 장관은 추타이위안 위생복리부장, 류징칭 타이완 국가발전위원회(NDC) 주임위원(장관급), 정잉야오 교육부장 등과 함께 교체될 가능성이 큰 것으로 점쳐진 인물입니다.미국과의 관세 협상과 남부 폭우 피해 복구 등을 고려해 줘룽타이 행정원장(총리 격)과 정리쥔 부행정원장(부총리 격) 등은 유임될 것으로 현지 언론들은 전망하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)