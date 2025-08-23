주수빈, LPGA 투어 CPKC 여자오픈 2R 15위…선두와 6타 차

▲ 주수빈

주수빈과 1988년생 이정은이 미국여자프로골프, LPGA 투어 CPKC 여자오픈 2라운드를 공동 15위로 마쳤습니다.주수빈은 캐나다 온타리오주 미시소가 골프 앤드 컨트리클럽에서 열린 대회 2라운드에서 버디 3개, 보기 2개, 더블 보기 1개를 묶어 1오버파 72타를 쳤습니다.1라운드에서 4언더파 67타로 단독 7위에 올랐던 주수빈은 중간 합계 3언더파 139타로 8계단을 내려갔습니다.이정은은 버디 2개, 보기 2개를 합해 이븐파 71타를 치면서 전날 공동 8위에서 공동 15위로 밀렸습니다.한국 선수들은 모두 10위권 밖의 성적을 냈습니다.이날 이븐파 71타를 적어낸 신인 윤이나는 중간 합계 2언더파 140타를 기록해 이미향과 함께 공동 21위로 반환점을 돌았습니다.최혜진과 김세영, 이소미는 모두 중간 합계 1언더파 141타를 기록하며 공동 29위에 포진했습니다.유해란은 이틀 연속 이븐파를 치면서 고진영과 함께 공동 45위로 밀렸습니다.중간 합계 1오버파 143타에 그친 신지은, 박성현, 전인지, 양희영, 1996년생 이정은, 임진희는 공동 62위를 기록해 컷 탈락을 간신히 면했습니다.지난주 포틀랜드 클래식에서 우승한 일본의 이와이 아키에는 9언더파로 단독 1위를 지켰습니다.(사진=게티이미지코리아)